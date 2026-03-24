Torrente Presidente arrasa: genera el 44,3% de los ingresos del cine español en 2026

Si hay algún largometraje que esté siendo uno de los temas más comentados de la actualidad, ese es Torrente Presidente, la sexta entrega de una de las sagas más reconocidas del cine español en las últimas décadas. En Libre Mercado ya hemos tenido ocasión de hablar sobre la importancia de Santiago Segura en la industria del cine español, siendo una pieza fundamental en la recaudación en salas. Sin embargo, los datos que mostraremos en este artículo van mucho más allá de lo habitual.

En su primer día de estreno en salas, Torrente Presidente ya se mostró como un auténtico éxito al reunir a casi 290.000 espectadores y recaudar 2,3 millones de euros, tal y como contamos en este artículo. Sin embargo, según los datos más recientes, la sexta entrega de las aventuras del detective privado José Luis Torrente va camino de seguir batiendo récords.

De acuerdo con el experto y analista cinematográfico Pau Brunet, de Box Office España, desde el 13 de marzo hasta el 22 de marzo el acumulado recaudatorio de Torrente Presidente es de 16,4 millones de euros y de 2,2 millones de entradas vendidas (tal y como explica en este artículo). Esto le ha valido a Santiago Segura para superar las siguientes metas:

💥"Torrente, Presidente" supera los 2 millones de espectadores en solo diez días en cines🚀 Y este no es la única meta que supera la película dirigida por @SSantiagosegura: – Ya entre las 100 películas españolas con más espectadores de la historia del cine español

– Supera… pic.twitter.com/Ni1V19phsS — Box Office España (@BoxOfficeSpain) March 23, 2026

Como vemos en el post de la cuenta especializada en análisis de la taquilla y la industria del cine español, Torrente Presidente ya se encuentra entre las 100 películas españolas con más espectadores de la historia. Ha superado los 1,82 millones de espectadores que logró Torrente 5 en 2014, ha rebasado los ingresos de Torrente, el brazo tonto de la ley y los de Torrente 5, y en los últimos 28 años ha habido 10 películas dirigidas por Santiago Segura que han dominado el ranking del cine español (como ya hemos contado en Libre Mercado). Además, esta misma semana la saga de Torrente superará los 100 millones de euros acumulados en taquilla, cifra que actualmente se sitúa en 96 millones.

Aunque esto no es lo más llamativo de todo, sino el hecho de que Torrente Presidente haya conseguido recaudar 16,4 millones de euros (y 2,2 millones de entradas vendidas) mientras que el total recaudado por el cine español en 2026 es de algo más de 37 millones de euros y 5,2 millones de entradas vendidas, tal y como expone el propio Pau Brunet en este post en X (Twitter):

El cine español, a por un año histórico en la taquilla. En lo que llevamos de 2026, el cine español acumula un estimado de más de 37M€ y 5,2 millones de entradas vendidas (más de un tercio de ellas gracias a #TorrentePresidente), y aún queda una larga lista de títulos potentes… pic.twitter.com/pAgvvwKK6P — Pau Brunet (@BrunetPau) March 23, 2026

Es decir, según estos datos la última película de Santiago Segura sería responsable aproximadamente del 44,3% de la recaudación obtenida por el cine español en lo que va de 2026, aportando el 42,3% de los espectadores. A pesar de que sólo llevamos tres meses de 2026, estas cifras son absolutamente espectaculares y demuestran el gran interés del público español por este tipo de largometrajes.

En definitiva, todo apunta a que 2026 será un gran año para el cine español a nivel de taquilla. Este éxito contribuirá a romper la mala racha acumulada durante años y deberá agradecerse, en buena medida, al rotundo triunfo que está cosechando la última entrega de la saga de Torrente.