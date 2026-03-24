Yolanda Díaz obligará a las empresas a adaptar el espacio de trabajo tras una baja médica

El Ministerio de Trabajo ha publicado a audiencia pública la modificación de la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Así consta en la web de participación ciudadana del Ministerio, donde se detalla que el plazo para la participación en la consulta se extenderá del 17 de marzo al 8 de abril. Sin embargo, como es habitual con el actual Gobierno, el desarrollo de esta normativa supondrá mayores exigencias y obligaciones para las empresas, lo cual supondría un incremento de costes y tiempo.

Más exigencias para las empresas

En el texto borrador del anteproyecto de ley el Gobierno trata de defender que " los avances tecnológicos, además de crear nuevas oportunidades y soluciones que contribuyen a mejorar la salud y al bienestar de las personas trabajadoras y el funcionamiento de las empresas, plantean importantes desafíos debido a las novedades en cuanto al lugar y la forma en que se desempeña el trabajo, así como a los riesgos relacionados con las nuevas herramientas y, especialmente, con la digitalización".

Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo también hace referencia al supuesto riesgo laboral que implicaría el cambio climático, que según el documento "también pueden afectar a la salud y a la seguridad de las personas trabajadoras, evidenciando la necesidad de mejorar la protección frente a condiciones climatológicas extremas y catástrofes naturales, cada vez más habituales".

Además, Trabajo asegura que "el envejecimiento de la población también requiere la adaptación del entorno de trabajo y de las tareas a las necesidades específicas de las personas trabajadoras". Finalmente, en el documento se defiende también que "los riesgos psicosociales, especialmente los emergentes derivados de las nuevas formas de organización del trabajo y la digitalización, afectan de manera significativa a la salud y bienestar de las personas trabajadoras".

En cualquier caso, con estas excusas en mente, el anteproyecto de ley introduce una serie de obligaciones que, en muchos casos, resultan llamativas. Al respecto, cabe destacar que una de las exigencias que se incluyen en el documento es la obligación para que las empresas adapten los puestos de trabajo a aquellas personas que se incorporen tras una baja médica. "La empresa establecerá, tras ausencias prolongadas del trabajo por motivos de salud de alguna persona trabajadora, un procedimiento de retorno al trabajo", señala la normativa.

De este modo, el proyecto añade un apartado nuevo al artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. En este sentido, cabe destacar que, precisamente, en el proyecto se subraya que será considerada ausencia prolongada "cualquier ausencia en la prestación de servicios que, por motivos de salud, tenga una duración igual o superior a seis meses, sin perjuicio de que por negociación colectiva o por indicación del servicio de prevención pueda establecerse una duración inferior".

Asimismo, el anteproyecto de ley también hace referencia al trabajo de los menores de edad. Concretamente, se añade el anexo IX al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, donde se incluye, entre las actividades prohibidas para las personas menores de dieciocho años, los "trabajos en los recintos de animales feroces o venenosos", "trabajos de sacrificio industrial de animales", "trabajos cuyo ritmo esté condicionado por máquinas y que estén remunerados en función del resultado", "trabajos que impliquen exposición a actos o representaciones de carácter pornográfico o violento" y "trabajos que superen objetivamente las capacidades físicas o psicológicas de los menores".

Por otra parte, en anteproyecto también introduce la salud mental como un elemento dentro de los riesgos laborales. Precisamente, se modifica el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, donde se detalla que el derecho "a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo" supone "la existencia del correlativo deber de la empresa de protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, así como a sus interacciones".

Delegados de prevención

Con todo, la normativa establece la designación de diferentes delegados de prevención de riesgos laborales, que serán "representantes de las personas trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo". En cualquier caso, en este sentido el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales queda invariable en relación con el número de delegados que debe tener cada empresa. Así, se establece que "en las empresas de hasta treinta personas trabajadoras la persona delegada de Prevención será la Delegada de Personal".

Además, "en las empresas de treinta y una a cuarenta y nueve personas trabajadoras habrá una Delegada de Prevención que será elegida por y entre las Delegadas de Personal". De este modo, la normativa pretende que las empresas de 50 a 100 trabajadores cuenten con dos delegados de prevención.

Por su parte, las empresas de entre 100 y 500 empleados tendrán tres personas delegadas de prevención. Del mismo modo, las empresas con una plantilla de entre 500 a 1.000 personas estarían obligadas de designar a cuatro personas delegadas de prevención, mientras que las empresas de más de 4.000 trabajadores estarán obligadas a designar a ocho delegados de prevención.