Afloran nuevos audios del apagón mientras comparece una nerviosa Corredor: "¡A tomar por culo!"

Minutos antes de la comparecencia este miércoles de la presidenta de Red Eléctrica (Redeia) Beatriz Corredor para hablar del apagón, los portavoces de la comisión en el Senado que llevan meses investigándolo han escuchado nuevas grabaciones de los operadores del mismo 28 de abril unos días después de que trascendieran audios reveladores sobre la situación que se estaba viviendo tiempo antes y que dejan en evidencia tanto a Corredor como a Sara Aagesen.

En las nuevas grabaciones a las que ha tenido acceso Libre Mercado, se percibe la tensión de esa frenética mañana y, de nuevo, cómo los operadores lamentaban la falta de energía firme y los problemas que estaba provocando la renovable intermitente.

A las 12.13, desde la central nuclear de Trillo, se produjo esta conversación:

Operador Eléctrico: te llamo porque Trillo está teniendo bastantes oscilaciones de tensión, no sé si será por tema de fotovoltaica como en otros sitios o ha pasado algo… REE: Sí, lo único que Trillo en principio no estaba acoplado, ¿no? Sino que están notando… Operador Eléctrico: Sí. REE: Vale, vale. Sí, es verdad, hay oscilaciones en todo el sistema, ¿eh? Operador Eléctrico: Por la fotovoltaica. REE: Por la fotovoltaica, porque están ahora oscilando igual que no lo sabemos, pero… variaciones muy grandes de fotovoltaica por precios, intercambios… pocos grupos con inercia en el sistema… (RESOPLA) está jodida la cosa. Operador Eléctrico: ok, perfecto. Lo comento REE: Hasta ahora.

Un minuto antes del apagón total, así vivieron la caída en una planta en conversación con Red Eléctrica, que acababa de pedir que se encendiera un ciclo combinado:

Operador Eléctrico: ¡Hola! REE: Sí, hola. Operador Eléctrico: si, Nos habíais pedido preaviso de Castejón dos. REE: Sí. Operador Eléctrico: me dicen que a las 15:00, si les confirmamos ahora, podían estar acoplados. REE: Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando, Operador Eléctrico: Sí, se nos ha ido todo también, ¿vale? ¿Qué necesitáis? REE: No, Nada. Operador Eléctrico: Se ha ido todo. REE: Bueno. Hala, se fue. Hasta ahora.

A las 12.26, esta vez desde el entorno de Almaraz, se alerta del peligro de desconexiones inminentes ante los problemas del sistema:

Operador Eléctrico: Me dice Almaraz que está variando muchísimo, que como sigamos así, que va a disparar la planta. REE: No, hombre, a ver… esta no es una situación idónea, pero vamos…que nosotros estamos haciendo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades para evitar que siga oscilando el sistema. Operador Eléctrico: Pues cuando he colgado contigo, les he llamado, y me dice: «Parece que el sistema parece más estable, no, no, vuelve a oscilar, como sigamos así; esto va a terminar disparando, vamos». REE: Dentro de las posibilidades que tenemos, estamos ejecutándo todas las medidas para corregir la oscilación. ¿qué tiempo de preaviso tiene Castejón 2, que es el que ha estado acoplado esta noche…? Operador Eléctrico: pregunto, a ver. ¿A qué hora queréis? REE: lo antes posible. Operador Eléctrico: Vale, pregunto y te devuelvo la llamada.

Mientras, otra conversación a las 11.31, una hora antes del blackout se alude a los problemas con la solar en Andalucía:

Operador Eléctrico: Sí, hola. Te llamo porque Arcos nos comenta que está teniendo muchas oscilaciones de tensión… REE: Sí. Operador Eléctrico: No sé si ha pasado algo en la zona o yo qué sé… o fotovoltaica. REE: No, ha pasado no. O está…. en principio todo… vamos, todo lo que es la zona está afectándose mucho por el tema de la solar que está provocando… sí, pues… sube y baja la tensión, ¿sabes? Es por el tema de la solar. Operador Eléctrico: Es por la variación de la producción solar, ¿no? REE: Sí, para el tema de la regulación pues la solar pues entra, sale y… al final pues provoca… que se va para arriba o se va para abajo la tensión. Operador Eléctrico: Vale. REE: Ya te digo que está generalizado, no solamente en la zona de Arcos, en toda Andalucía.

Tensa comparecencia

Durante la comparecencia, muy tensa, Corredor ha tenido que escuchar por parte del portavoz popular, Miguel Ángel Castellón, tanto alguna de estas frases como las conocidas el lunes que reflejan que las oscilaciones no eran nuevas y en las que se aludía expresamente a los problemas en la gestión de la fotovoltaica y la falta de nuclear.

Corredor, que acudía también unas semanas después de que el CEO de Iberdrola negara sus acusaciones sobre los "experimentos" en una planta extremeña como posible origen del suceso, se ha parapetado tras el recién publicado informe de los operadores europeos, que a lo largo de más de 400 páginas elude señalar culpables.

"No hay ninguna responsabilidad de Red Eléctrica en el apagón como han demostrado los informes", ha dicho Corredor señalando que hay "un relato de hechos probados" que según ella los excusa y sin querer comentar las grabaciones.

Entre acusaciones mutuas de mentir y un aviso del presidente de que los comparecientes no pueden hacerlo, Corredor se ha escudado en "informes técnicos indubitados" y ha sentenciado que "lo demás son meras elucubraciones". Según ha dicho, "las causas del apagón están claramente especificadas en el informe europeo" y coincide, en su opinión, con el propio informe de Red Eléctrica.

"No estoy nerviosa sino enfadada"

También, como Aagesen, ha descartado que hubiese avisos de que algo así podría ocurrir como prueban los audios y como se ha dicho insistentemente en el sector. Lo que pasó antes del 28 de abril, en su opinión, "no tiene ninguna relevancia". Mientras, ha vuelto a señalar a las eléctricas por una falta en el control de tensión y desconexiones indebidas. "Los grupos programados no fueron en absoluto la causa del apagón", ha dicho cuando se le ha recordado que ahora el sistema opera de forma "reforzada" con más energía síncrona, fundamentalmente gas.

Ante el tono que iba adoptando la comparecencia, el presidente de la comisión ha llegado a pedir "un receso de cinco minutos para que se tranquilice". Corredor, mientras, ha precisado en un punto del rifirrafe que no estaba nerviosa sino "enfadada" ante las declaraciones del senador, que en una de las intervenciones le ha llamado "señora del apagón" para indignación de la socialista. "Es un lapsus", ha explicado .