Ángel Escribano domina el Consejo de Indra y esquiva un nuevo golpe de gracia

Escribano 5 Moncloa 0. El primer ejecutivo de Indra, siempre por obra y gracia de Pedro Sánchez, Ángel Escribano, logra mantenerse en el poder después del quinto envite consecutivo del Gobierno para sacarlo de la presidencia en la que le puso. El primero fue en febrero, cuando trascendió una llamada a capítulo de Moncloa a Ángel Escribano que éste desmintió a través de Bloomberg.

Fue la primera victoria frente al Gobierno. Escribano, "premio al ejecutivo del año del Ibex 35" según la cabecera de Oughourlian, Cinco Días, ha imitado el manual de resistencia de Pedro Sánchez y se ha atrincherado en la presidencia de Indra gracias a la lealtad que, de momento, le muestran los fondos y también los consejeros independientes.

Tras el envite de febrero llegó el sorpresivo "conflicto de intereses" que planteó la SEPI, primero de forma velada, filtrando su descontento. No surtió efecto y decidió enviar un comunicado a la CNMV para pedir a Indra que solucionara el conflicto de intereses que suponía que Ángel Escribano fuera a la vez comprador en la operación de absorción de EM&E por Indra y vendedor como propietario de EM&E. Por cierto, un conflicto de intereses que nadie quiso ver ni en el Gobierno ni entre los socios propietarios de Indra cuando se planteó la operación hace aproximadamente un año e incluso antes, cuando ya en 2023 se recogía entre los planes estratégicos de Indra mucho antes incluso de la llegada de Murtra a la presidencia del campeón de defensa español.

Aquel comunicado de SEPI (brazo del Gobierno en Indra y también en Telefónica) derivó en un consejo extraordinario que tuvo lugar el pasado viernes en el que se daba por hecho que Escribano dimitiría. Pero no fue así. Si lo que había que resolver era un conflicto de intereses entre él y la operación con Escribano, renunciaba a la operación con Escribano.

El siguiente envite fue una llamada a Moncloa. Manuel de la Rocha, responsable del gabinete económico de Moncloa, el mismo que citó a Pallete en la sede de la presidencia del Gobierno para comunicarle su cese como presidente de Telefónica, fue el encargado de pedirle el cese a Escribano. Las fuentes cercanas a los intereses del Gobierno, representados en Indra por SEPI y SAPA (aliado de Santa Bárbara y General Dynamics), señalaban a Libre Mercado que De la Rocha daría a Ángel Escribano "un ultimátum que no podrá rechazar".

Pero Escribano lo rechazó. Tras cuatro horas de reunión Escribano salió de Moncloa como presidente de Indra.

Esta resistencia tenía una nueva fecha límite. Este miércoles en el que se celebraba el consejo ordinario de Indra y en el que, presumiblemente, los fondos retirarían su apoyo a Escribano ante la insistencia del Gobierno en su cese, y los independientes también. "Está muerto", decían a Libre Mercado fuentes cercanas a la SEPI y a SAPA. "Resistirá, tiene los apoyos de los fondos, que son lo importante. Si los independientes resisten, se mantendrá" comentaban fuentes más cercanas al propio Escribano.

Así pues. La presidencia de Indra y su dirección durante los próximos años se ha terminado convirtiendo en un juego de tronos en el que las presiones del Ejecutivo se hacían sentir especialmente en los independientes.

Pero el gran día llegó. El Consejo se ha celebrado y según ha podido saber Libre Mercado, ni siquiera se ha planteado en el consejo el cese del propio Escribano. Las fuentes cercanas a los fondos deslizan que puede haber sido por el temor de SEPI y SAPA de plantear una votación que tenían perdida. Las fuentes cercanas a SEPI, señalan que ni siquiera se ha planteado porque Escribano habría pactado ya su salida y prefiere marcharse que ser cesado. "Podría haber pactado ya las condiciones de su rendición para no perjudicar los intereses de su propia empresa, Escribano", conjeturaban estas mismas fuentes.

Así pues. Lo que sabemos, lo que no es una conjetura ni una hipótesis es que Ángel Escribano, el "ejecutivo del año en el Ibex 35" para el dueño de Amber Capital, ha resistido un nuevo envite y este miércoles 25 de marzo sigue siendo presidente de Indra.