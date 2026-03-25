Así se debilita la economía española: la facturación de las empresas cayó un 2,4% en enero

Lejos de marchar "como un cohete" o "como una moto", la economía española sigue dando muestras de su debilidad. Además de la caída de llegada de inversión extranjera, el estancamiento de la productividad, la precariedad del mercado de trabajo, los bajos salarios, el incremento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo, también se está frenando la actividad de las empresas en nuestro país.

Así se desprende de los datos proporcionados por el INE, que muestran cómo la cifra de negocios de las empresas registró en enero una caída del 2,4% respecto al mismo mes del año anterior. De hecho, esta caída supone el mayor descenso interanual en año y medio y pone fin a una racha de ocho meses consecutivos al alza.

Frenazo de la facturación

La facturación de las empresas en España se resiente en un contexto de especial debilidad de una economía que, en el fondo, está sostenida por el gasto público realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, el pasado mes de enero las empresas registraron la mayor caída de su cifra de negocios desde junio de 2024. Concretamente, la facturación cayó un 2,4% en tasa anual, interrumpiendo ocho meses consecutivos de incrementos.

INE

Así las cosas, en términos mensuales, la facturación empresarial registró igualmente un descenso. De este modo, en términos desestacionalizados, las ventas bajaron un 0,8% en enero respecto a diciembre, lo que supone la mayor caída mensual desde abril de 2025. Si analizamos esta evolución por sectores, el único que presentó una evolución positiva en el mes fue el suministro de energía eléctrica y agua, con un aumento del 0,6%.

Lo cierto es que la evolución de la facturación empresarial en enero refleja una pérdida de impulso tras varios meses de crecimiento, con descensos tanto en términos interanuales como mensuales. De esta forma, el comportamiento dispar entre sectores y la caída en ramas clave como la industria o la energía apuntan a un inicio de año con menor dinamismo en la actividad empresarial.

Como hemos indicado, el retroceso de enero marca un cambio en la evolución reciente de las ventas empresariales, que venían encadenando incrementos desde mediados de 2025. Según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE), el descenso es el más acusado desde junio de 2024. La caída se produce en un contexto en el que la mayoría de los sectores reducen su facturación, lo que explica el resultado agregado negativo. Solo el sector servicios logró mantener una evolución positiva en términos interanuales.