El blindaje del móvil y las compras seguras: guía definitiva para evitar el fraude este 2026

El teléfono móvil ya no es solo un dispositivo para llamar o enviar mensajes. Hoy es tu cartera, tu agenda y, en muchos casos, tu centro de operaciones. Esta presencia constante en tu día a día también aumenta los riesgos: los estafadores tienen en el punto de mira tanto tu dispositivo como tus compras online.

En este contexto, Ibercaja, en colaboración con Funcas, refuerza su compromiso con la educación financiera compartiendo consejos sencillos para ayudarte a proteger tu vida digital.

Protege tu dispositivo desde el primer momento

La seguridad empieza por lo básico. Tener el móvil sin protección es como dejar la puerta de casa abierta. Por eso, es fundamental que mantengas siempre actualizado el sistema operativo y las aplicaciones. Las actualizaciones no solo añaden mejoras, también corrigen fallos de seguridad que los delincuentes pueden aprovechar.

Descarga aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store. Las apps de terceros pueden esconder virus o programas maliciosos. Antes de instalar cualquier aplicación, revisa las valoraciones y comentarios de otros usuarios para comprobar que es fiable.

Cuida tus contraseñas

Tus contraseñas son la primera barrera de protección. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recomienda que tengan al menos 10 caracteres y combinen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Evita usar la misma contraseña en varios servicios. Si te resulta difícil recordarlas todas, puedes utilizar un gestor de contraseñas y así solo tendrás que memorizar una clave principal.

También es muy recomendable activar la verificación en dos pasos. De esta forma, aunque alguien consiga tu contraseña, necesitará un código adicional que recibirás en tu dispositivo.

Compra online con precaución

El comercio electrónico y las reservas de viajes son algunos de los sectores con más intentos de fraude, especialmente en épocas de rebajas o vacaciones. Si encuentras una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, desconfía.

Antes de comprar en una tienda online, comprueba que incluye datos de contacto claros y aviso legal. Asegúrate también de que la web empieza por "https" y muestra el icono del candado en la barra de direcciones.

En plataformas de alquiler o compraventa entre particulares, realiza siempre el pago dentro de la propia aplicación. No aceptes enviar dinero por transferencia ni continuar la conversación por canales privados como Telegram si la otra parte lo propone.

Protege tu DNI y revisa tus pagos

Enviar una copia de tu DNI puede ser necesario en algunos casos, pero hazlo con precaución. Si tienes que compartirlo para una reserva, puedes ocultar la firma, enviarlo en blanco y negro y añadir una marca de agua indicando el motivo, por ejemplo: "Solo para reserva de alojamiento".

Después de realizar una compra, no guardes tus datos de pago en la web del comercio. Cierra sesión y revisa que el importe cargado en tu cuenta coincide exactamente con la factura.

Si detectas cualquier movimiento sospechoso o tienes dudas, puedes llamar al 017, el teléfono gratuito del INCIBE, donde te orientarán para actuar lo antes posible.

Esta información forma parte del programa de educación financiera de Ibercaja en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos.