El intervencionismo hunde la oferta: un 34% de los dueños retirará su vivienda del alquiler

La presión que está ejerciendo el Gobierno sobre el mercado de la vivienda es lo que se encuentra, en última instancia, tras la crisis actual del sector y el incremento de los precios, tanto en venta como en alquiler. Así, la falta de oferta se ha agravado dado el desincentivo y los límites que se introducen en un mercado ya de por sí excesivamente regulado. Ahora una buena parte de los contratos del alquiler vigentes podrían desaparecer.

Así se desprende de un informe elaborado por Fotocasa, donde se expone que "el mercado del alquiler en España podría experimentar nuevos ajustes en la oferta disponible en los próximos meses". Del mismo modo, el organismo sostiene que, en el actual escenario, "los propietarios contemplan distintas decisiones respecto al futuro de esas viviendas, y una parte notable apuesta por reducir la oferta en el segmento del arrendamiento".

Fuga del alquiler

El mercado del alquiler en España afronta en los próximos meses un volumen significativo de contratos que llegarán a su fin. En este sentido, según un estudio de Fotocasa Research, este fenómeno podría traducirse en ajustes en la oferta disponible y en las condiciones de acceso a la vivienda. Concretamente, de acuerdo con el organismo, el 24% de los propietarios tiene contratos que finalizan este año, mientras que otro 13% prevé su vencimiento en un plazo de doce meses. Por tanto, en conjunto, el 37% de los contratos actuales expirará en un año.

Asimismo, según los cálculos presentados por el portal especializado, a este volumen se suman otros contratos con horizontes más amplios: el 11% finalizará en dos años y el 34% en tres años o más, mientras que un 18% de los propietarios desconoce la fecha exacta de finalización. Por tanto, este calendario anticipa un periodo de elevada rotación potencial en el mercado, condicionado por las decisiones que adopten los propietarios al término de los contratos vigentes.

Así las cosas, Fotocasa subraya que "ante ese escenario, los propietarios contemplan distintas decisiones respecto al futuro de esas viviendas, y una parte notable apuesta por reducir la oferta en el segmento del arrendamiento". De esta forma, se detalla cómo "más de un tercio de los encuestados (34%) afirman que su vivienda se retirará del mercado del alquiler de larga duración al finalizar el contrato". Concretamente, el 24% pretende vender el inmueble una vez finalice el contrato, el 8% destinarlo al alquiler por habitaciones y el 2% reconvertirlo en un apartamento de alquiler vacacional.

Por otra parte, además de la posible reducción de oferta, los propietarios plantean ajustes en las condiciones económicas. El 32% prevé subir el precio del alquiler cuando finalice el contrato actual, mientras que el 26% buscará inquilinos con mayor capacidad de pago. En conjunto, estas decisiones afectan al 58% de los propietarios, lo que apunta a una revisión al alza de las rentas en los nuevos contratos.