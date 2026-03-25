El Vaticano abraza el ecologismo radical: promoverá la desinversión en minería inspirado en la doctrina de Francisco

El Vaticano vuelve a la carga contra la libertad de empresa y la actividad económica señalando al sector de la minería. Concretamente, según informó Vatican News, la Santa Sede ha impulsado la creación de una Plataforma para la Desinversión en la Industria Minera, formada por más de una treintena de organizaciones religiosas e inspirada en la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco "que propone retirar inversiones de proyectos mineros vinculados a la injusticia social y al daño ambiental, especialmente en el Sur Global".

De este modo, el Vaticano recupera la tendencia iniciada por el anterior pontífice, que se caracterizó por el rechazo frontal de la libertad económica con pretextos como el supuesto cuidado del medioambiente o la protección a los más desfavorecidos. Además, se distancia de la línea abierta por gobiernos como el de Javier Milei en Argentina o la Comisión Europea, que evidencian la importancia de la minería para la prosperidad económica y la autonomía industrial.

El Vaticano, contra la minería

A pesar de que la llegada del nuevo pontífice podría haber supuesto una importante renovación de la Santa Sede y un distanciamiento de la línea seguida por Francisco en distintos ámbitos, como el económico, el social y el político, el Vaticano ha comenzado a impulsar iniciativas que, precisamente, implican en buena medida una continuación de las ideas inoculadas por Bergoglio. Así, la Santa Sede llama ahora a desinvertir en minería reclamando que "se necesita un nuevo paradigma" y señalando la necesidad de "reconocer y denunciar las violaciones cometidas por las multinacionales extractivas y apoyar el derecho de las poblaciones locales a la autodeterminación, protegiéndolas de toda forma de explotación indiscriminada".

En este contexto, el Vaticano presentó el pasado viernes 20 de marzo el lanzamiento de la Plataforma para la Desinversión en la Industria Minera y de la campaña "Desinversión en la industria minera", liderada por la Red Iglesias y Minería con el apoyo de más de 40 instituciones. Precisamente el objetivo de esta Plataforma será, según explicó el propio Vaticano, permitir identificar y retirar capitales de corporaciones vinculadas a supuestos daños ambientales y vulneraciones de derechos.

Así, en la rueda de prensa celebrada en la Sala de Prensa de la Santa Sede, el cardenal Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano e Integral, pretendió justificar esta iniciativa defendiendo que "la Creación no es una realidad que pueda ser explotada sin límites ni responsabilidad", asegurando además que la industria minera ha generado "profundas tensiones sociales y graves impactos ambientales" en diferentes regiones del mundo.

En este sentido, según la Plataforma para la Desinversión en Minería "la minería desempeña un papel clave en la crisis climática, la desigualdad global y la carrera armamentista, ya que sustenta los patrones de consumo en el Norte Global y los conflictos geopolíticos por el control de los minerales". De este modo, aseguran que "la desinversión busca evitar que las iglesias y organizaciones religiosas sean cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes ecológicos al invertir en fondos o bancos relacionados con el extractivismo" y promueven "la construcción de pautas éticas para las prácticas financieras en organizaciones basadas en la fe, en línea con la ecología integral y documentos del Vaticano".

Así las cosas, esta Plataforma pretende funcionar como un espacio de intercambio de información y criterios entre organizaciones religiosas con el fin de verificar códigos éticos, evaluar inversiones y facilitar el traslado de fondos hacia entidades financieras consideradas responsables. El Vaticano enmarca esta iniciativa dentro de su llamada al cuidado de la "Casa Común", con la intención de promover prácticas económicas que tengan en cuenta tanto el impacto ambiental como las condiciones de las comunidades afectadas por la actividad minera.