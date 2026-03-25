Florentino Pérez percibió 9,14 millones en 2025 en ACS y su consejero delegado ganó 10,73

El consejero delegado de ACS, Juan Santamaría, ha percibido una retribución total de 10,73 millones de euros por el desempeño de sus funciones ejecutivas durante el año 2025. Por su parte, el presidente ejecutivo de la compañía, Florentino Pérez, recibió en el mismo periodo un montante de 9,14 millones de euros por su labor al frente del grupo de infraestructuras.

Estas cifras reflejan un notable aumento de los emolumentos de la alta dirección. En concreto, los importes suponen un incremento en el sueldo del número dos de la empresa del 32,87% con respecto a la cuantía fijada en 2024. En el caso del presidente de la constructora, la subida interanual se sitúa en el 14,83%, según ha notificado la entidad.

Atendiendo al desglose de la remuneración de Santamaría, el paquete salarial incluye 2,27 millones de euros en concepto de sueldo fijo, 5,45 millones de euros asociados a la retribución variable anual y otros 2,27 millones correspondientes a la variable a largo plazo, además de aportaciones a los sistemas de ahorro. Por otro lado, Florentino Pérez devengó un total de 2,51 millones de euros de retribución fija y unos 6,19 millones de euros en concepto de variable a corto plazo. Asimismo, el secretario general de ACS, José Luis del Valle Pérez, obtuvo una remuneración total que asciende a los 5,24 millones de euros.

El diseño de los esquemas de incentivos anuales para la cúpula directiva se basó en el cumplimiento de diversas metas. En concreto, el 80% dependió de objetivos financieros, como el resultado bruto de explotación (Ebitda) y el beneficio neto operativo, mientras que el 20% restante estuvo vinculado a métricas de carácter no financiero relacionadas estrechamente con la sostenibilidad y la seguridad laboral de la plantilla de la corporación.

En su conjunto, el Consejo de Administración percibió unas retribuciones agregadas de 27,94 millones de euros a lo largo del ejercicio 2025, lo que representa una subida del 18% respecto a los 23,68 millones contabilizados el año anterior. Estos importes van en consonancia con la evolución comercial del grupo, que logró un beneficio neto de 950 millones de euros, es decir, un 14,8% más interanual, y unas ventas globales de 49.848 millones de euros.

En otro orden de cosas, la compañía ha procedido a convocar su junta general ordinaria de accionistas para el próximo 8 de mayo, previsiblemente en segunda convocatoria. En dicho encuentro se espera que los inversores den luz verde a la reelección de Juan Santamaría como consejero ejecutivo y de María José García Beato en calidad de consejera independiente, además de estipular el número definitivo de miembros del órgano de gobierno.

Durante la misma jornada, los accionistas abordarán la aprobación de las cuentas anuales, los informes de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del pasado año. El orden del día incluye además la votación consultiva del informe anual de remuneraciones, la autorización para un plan de entrega de acciones y una reducción de capital mediante la amortización de acciones propias de la sociedad.