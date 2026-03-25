El giro de Sánchez a China dispara su inversión un 331% mientras cae el comercio con EEUU

Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, se ha producido un giro hacia países como China, en detrimento de otros actores más habituales en la escena española, como es el caso de Estados Unidos, especialmente desde el ascenso de Donald Trump a la presidencia del país norteamericano. Este acercamiento entre España y China se refleja claramente en las relaciones comerciales entre ambos países y en las inversiones que el país asiático viene realizando en España.

Así pues, según datos oficiales del ICEX, la inversión de China en España ha pasado de 149,2 millones de euros en 2024 a 643,1 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 331% en solo un año. Todo esto ocurre al mismo tiempo que la inversión bruta de las empresas españolas en China se ha desplomado de un año para otro: si en 2024 dicha inversión alcanzó los 28.863 millones de euros, en 2025 se redujo a apenas 4.542 millones de euros, es decir, una caída del 84,26%.

Crece la inversión china en España un 331% en un año

En cuanto al total de inversión extranjera en España, el año 2025 supuso un retroceso respecto de 2024. La inversión bruta pasó de 39.351 millones de euros en 2024 a 30.764 millones de euros en 2025, lo que representa una caída del 21,82% a nivel global. La Comunidad de Madrid fue la región que más inversión bruta recibió en 2025, con un total de 15.970 millones de euros, equivalente al 51,91% del total de inversión extranjera en España.

Durante el mismo periodo, la inversión de empresas estadounidenses ha pasado de 6.901 millones de euros en 2024 a 10.812 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 56,67%. Estas cifras de inversión estadounidense en España contrastan con el estado actual del comercio bilateral, que en enero de 2026 ha empeorado respecto a enero de 2025, según datos del Ministerio de Economía.

El comercio entre España y EEUU se resiente

En concreto, durante todo el año 2025 el comercio entre España y Estados Unidos alcanzó un valor total de 4.102 millones de euros (España exportó bienes y servicios por 1.288 millones de euros e importó desde Estados Unidos por 2.814 millones de euros). En cambio, en el primer mes de 2026 esta relación comercial se ha hundido un 17,8%, donde España realizó exportaciones por un valor de 1.140 millones de euros y realizó importaciones de Estados Unidos por un valor de 2.228 millones de euros, haciendo un total de 3.368 millones de euros.

Así pues, vemos que mientras el comercio de España con Estados Unidos no está atravesando su mejor momento (aunque la inversión estadounidense en España sigue creciendo), la inversión de empresas chinas en nuestro país se ha más que cuadruplicado en tan solo un año, poniendo así de manifiesto el acercamiento de España al régimen chino de Xi Jinping.