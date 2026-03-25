Alerta entre los hipotecados: el euríbor se dispara por la guerra en Irán

El impacto económico de la guerra en Oriente Medio ya es evidente. El precio de los carburantes sigue por encima de los niveles previos al conflicto y, en el caso de la gasolina y el diésel, supera ya los 1,7 euros por litro. Esto, sumado al encarecimiento también de la electricidad, en un contexto en el que el barril de petróleo y el gas sigue presionando el mercado, ha provocado que regrese el miedo a la inflación y, en el peor de los casos, a la estanflación.

Sin embargo, las consecuencias económicas de esta guerra también se pueden apreciar en el mercado de crédito. Concretamente, desde el estallido del conflicto, el euríbor ha experimentado un notable incremento. Así, en el día de hoy se ha situado en el 2,81%, lo cual supone un leve descenso en comparación con el día anterior, aunque sigue muy por encima de los ratios registrados antes del conflicto.

Sube el euríbor

El euríbor, el tipo de interés al que las entidades bancarias se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario, empleado además como índice de referencia para las hipotecas variables, está registrando una escalada significativa en un contexto marcado por la guerra de Irán. De esta forma, de acuerdo a los datos proporcionados por Expansión, este miércoles 25 de marzo se ha situado en el 2,81%. Así, alcanza niveles de septiembre de 2024, registrando un incremento del 27,7% desde el 23 de febrero de 2024, cuando comenzó la actual escalada.

El ratio en el que se ha situado este miércoles el Euríbor supone un leve descenso en comparación con el día anterior, cuando se situó en el 2,92%. Sin embargo, este tipo de interés supera aún, de forma notable, los niveles registrados antes del estallido del conflicto en Oriente Medio. De hecho, desde entonces el Euríbor ha marcado una clara tendencia al alza. Precisamente, la tasa de este miércoles supera incluso la del pasado lunes, cuando fue del 2,74%.

Euríbor Rates

Como podemos comprobar a continuación, según los datos recogidos por la web Euribor rates, el actual rally alcista del Euríbor comenzó, concretamente, el pasado 23 de febrero, cuando la tasa registrada fue del 2,2%. De hecho, para encontrar una tasa similar a la actual, tenemos que retrotraernos hasta septiembre de 2024, cuando también se situó en el entorno del 2,9%.

Así las cosas, los gráficos del histórico de la cotización del Euríbor muestran que, por el momento, este tipo de interés se encuentra todavía lejos de los máximos más recientes: en octubre de 2023 se situó en el 4,2% y en octubre de 2008 su fue del 5,5%. Sin embargo, sí es cierto, como podemos comprobar, que la tendencia actual indica que este tipo de interés se está acercando al 3% y que el ritmo de crecimiento, así como el plazo de tiempo en que se está sosteniendo, dista en buena medida de los incrementos registrados en los últimos meses.