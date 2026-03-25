La enésima metedura de pata de Eduardo Garzón: "El dinero público no sale de los contribuyentes"

En Libre Mercado hemos dedicado varios artículos a analizar y desmontar las distintas afirmaciones del economista Eduardo Garzón, hermano menor del exministro de Consumo, Alberto Garzón. Desde afirmar que las pensiones son sostenibles porque se aumenta el gasto en ellas, hasta emplear gráficos que contradicen sus propias afirmaciones, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid ha realizado en los últimos días otra declaración que ha llamado poderosamente la atención en redes sociales: "El dinero público no sale de los contribuyentes".

A continuación, podemos ver lo que publicó el pasado 20 de marzo en su cuenta de X (Twitter):

Falso. El dinero público no sale de los contribuyentes. El Estado primero gasta. Si no tiene fondos, emite bonos. Y luego, después de haber gastado, recauda. Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos. https://t.co/KoJYFJLSAm — Eduardo Garzón (@edugaresp) March 20, 2026

"El dinero público no sale de los contribuyentes. El Estado primero gasta. Si no tiene fondos, emite bonos. Y luego, después de haber gastado, recauda. Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos", afirmaba el economista de izquierdas.

Según Eduardo Garzón, los impuestos que pagan los ciudadanos no financian el gasto público del Estado. Esta idea choca de frente con cómo funciona realmente cualquier Estado. En la práctica, los gobiernos empiezan haciendo una estimación de lo que esperan recaudar en impuestos durante el año, y a partir de ahí deciden cuánto pueden gastar.

Es verdad que el Estado puede gastar antes de haber cobrado los impuestos gracias a la emisión de deuda (los bonos del Tesoro), y luego usar esos impuestos para devolver la deuda y pagar los intereses. Pero de ahí a decir que los impuestos "no financian nada" hay un trecho muy grande. Al final, son los impuestos los que pagan tanto el gasto corriente como el servicio de toda esa deuda. Por eso, afirmar que los impuestos no financian nada resulta bastante engañoso: confunde el orden en el que se hacen las cosas con la verdadera fuente de financiación.

¿Para qué existen los impuestos?

Si realmente los impuestos no sirven para financiar el gasto público, ¿por qué se suben los impuestos cada vez que hace falta más dinero para cubrir el gasto? ¿Por qué la Agencia Tributaria impone sanciones graves a quienes no pagan lo que les corresponde, e incluso se puede acabar en la cárcel por no hacerlo?

Y yendo más lejos: ¿por qué se critica tanto a los youtubers que se marchan a países como Andorra para pagar menos impuestos, si según esta lógica esos impuestos no son tan importantes? Veamos qué decía Eduardo Garzón sobre la marcha de los youtubers a Andorra:

Lo lógico sería que quien pague impuestos en Andorra no tuviese derecho a ningún servicio ni infraestructura que ofrezca España, incluyendo carreteras, telecomunicaciones, educación, sanidad, aeropuertos, puertos... Es totalmente inmoral aprovecharse de ello sin contribuir a ello — Eduardo Garzón (@edugaresp) January 19, 2021

Aquí vemos cómo el economista afirma que "lo lógico sería que quien pague sus impuestos en Andorra no tuviese derecho a ningún servicio ni infraestructura que ofrezca España, incluyendo carreteras, telecomunicaciones, educación, sanidad, aeropuertos, puertos… Es totalmente inmoral aprovecharse de ello sin contribuir".

Es decir, mientras por un lado nos dice que los contribuyentes no financian nada con sus impuestos, por otro sostiene que los youtubers que se van a Andorra no deberían poder usar ningún servicio público español porque "no habrían contribuido". ¿No resulta un poco incoherente defender las dos cosas a la vez?

En definitiva, Eduardo Garzón ha vuelto a meter la pata al hablar de impuestos y gasto público: le da importancia al pago de impuestos solo cuando le conviene en su relato, y se la quita cuando no le interesa.