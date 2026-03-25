Los conductores comienzan a percibir el efecto de las medidas aprobadas por el Gobierno de España para paliar el encarecimiento del petróleo. Desde el pasado domingo, coincidiendo con la entrada en vigor del paquete anticrisis, los carburantes han iniciado una moderación en sus precios.

El precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa este 25 de marzo en 1,737 euros por litro. Se trata de un descenso significativo si se compara con los picos registrados tras el inicio de la escalada bélica, cuando el barril de Brent superó los 100 dólares y empujó los precios en surtidor al alza.

Pese a la bajada, los precios siguen lejos de los niveles previos al conflicto. A finales de febrero, la gasolina 95 rondaba los 1,47 euros por litro, frente a los 1,585 euros actuales, lo que evidencia que el coste continúa siendo elevado.

En lo que respecta a la gasolina sin plomo, Sevilla y Murcia, con 1,551 euros, son los lugares que registran un menor precio, mientras Guadalajara se sitúa en el extremo en 1,592 euros. En el caso de sin plomo 98, Murcia registra el importe más bajo con 1,671 euros y Toledo asciende hasta 1,736 euros.

En el gasóleo A, es Toledo la provincia que se sitúa en el escalón inferior con 1,776 euros y Guadalajara se sitúa en 1,829 euros. Por otro lado, en el gasóleo A+, el precio más bajo es en Barcelona y Vizcaya con 1,843 euros y el precio más caro está en Sevilla con 1,885 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin plomo 95: 1,590 euros

Sin plomo 98: 1,719 euros

Gasóleo A: 1,797 euros

Gasóleo A+: 1,865 euros

Barcelona

Sin plomo 95: 1,583 euros

Sin plomo 98: 1,721 euros

Gasóleo A: 1,786 euros

Gasóleo A+: 1,843 euros

Valencia

Sin plomo 95: 1,577 euros

Sin plomo 98: 1,721 euros

Gasóleo A: 1,808 euros

Gasóleo A+: 1,874 euros

Sevilla

Sin plomo 95: 1,551 euros

Sin plomo 98: 1,709 euros

Gasóleo A: 1,798 euros

Gasóleo A+: 1,885 euros

Zaragoza

Sin plomo 95: 1,568 euros

Sin plomo 98: 1,703 euros

Gasóleo A: 1,795 euros

Gasóleo A+: 1,861 euros

Toledo

Sin plomo 95: 1,577 euros

Sin plomo 98: 1,736 euros

Gasóleo A: 1,776 euros

Gasóleo A+: 1,851 euros

Murcia

Sin plomo 95: 1,551 euros

Sin plomo 98: 1,671 euros

Gasóleo A: 1,814 euros

Gasóleo A+: 1,879 euros

Vizcaya

Sin plomo 95: 1,577 euros

Sin plomo 98: 1,715 euros

Gasóleo A: 1,828 euros

Gasóleo A+: 1,843 euros

Guadalajara

Sin plomo 95: 1,592 euros

Sin plomo 98: 1,729 euros

Gasóleo A: 1,829 euros

Gasóleo A+: 1,874 euros

La Coruña

Sin plomo 95: 1,555 euros

Sin plomo 98: 1,700 euros

Gasóleo A: 1,800 euros

Gasóleo A+: 1,867 euros

Estos precios no son fijos y pueden variar a lo largo de la jornada.