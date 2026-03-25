Los conductores comienzan a percibir el efecto de las medidas aprobadas por el Gobierno de España para paliar el encarecimiento del petróleo. Desde el pasado domingo, coincidiendo con la entrada en vigor del paquete anticrisis, los carburantes han iniciado una moderación en sus precios.
El precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa este 25 de marzo en 1,737 euros por litro. Se trata de un descenso significativo si se compara con los picos registrados tras el inicio de la escalada bélica, cuando el barril de Brent superó los 100 dólares y empujó los precios en surtidor al alza.
Pese a la bajada, los precios siguen lejos de los niveles previos al conflicto. A finales de febrero, la gasolina 95 rondaba los 1,47 euros por litro, frente a los 1,585 euros actuales, lo que evidencia que el coste continúa siendo elevado.
En lo que respecta a la gasolina sin plomo, Sevilla y Murcia, con 1,551 euros, son los lugares que registran un menor precio, mientras Guadalajara se sitúa en el extremo en 1,592 euros. En el caso de sin plomo 98, Murcia registra el importe más bajo con 1,671 euros y Toledo asciende hasta 1,736 euros.
En el gasóleo A, es Toledo la provincia que se sitúa en el escalón inferior con 1,776 euros y Guadalajara se sitúa en 1,829 euros. Por otro lado, en el gasóleo A+, el precio más bajo es en Barcelona y Vizcaya con 1,843 euros y el precio más caro está en Sevilla con 1,885 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin plomo 95: 1,590 euros
- Sin plomo 98: 1,719 euros
- Gasóleo A: 1,797 euros
- Gasóleo A+: 1,865 euros
Barcelona
- Sin plomo 95: 1,583 euros
- Sin plomo 98: 1,721 euros
- Gasóleo A: 1,786 euros
- Gasóleo A+: 1,843 euros
Valencia
- Sin plomo 95: 1,577 euros
- Sin plomo 98: 1,721 euros
- Gasóleo A: 1,808 euros
- Gasóleo A+: 1,874 euros
Sevilla
- Sin plomo 95: 1,551 euros
- Sin plomo 98: 1,709 euros
- Gasóleo A: 1,798 euros
- Gasóleo A+: 1,885 euros
Zaragoza
- Sin plomo 95: 1,568 euros
- Sin plomo 98: 1,703 euros
- Gasóleo A: 1,795 euros
- Gasóleo A+: 1,861 euros
Toledo
- Sin plomo 95: 1,577 euros
- Sin plomo 98: 1,736 euros
- Gasóleo A: 1,776 euros
- Gasóleo A+: 1,851 euros
Murcia
- Sin plomo 95: 1,551 euros
- Sin plomo 98: 1,671 euros
- Gasóleo A: 1,814 euros
- Gasóleo A+: 1,879 euros
Vizcaya
- Sin plomo 95: 1,577 euros
- Sin plomo 98: 1,715 euros
- Gasóleo A: 1,828 euros
- Gasóleo A+: 1,843 euros
Guadalajara
- Sin plomo 95: 1,592 euros
- Sin plomo 98: 1,729 euros
- Gasóleo A: 1,829 euros
- Gasóleo A+: 1,874 euros
La Coruña
- Sin plomo 95: 1,555 euros
- Sin plomo 98: 1,700 euros
- Gasóleo A: 1,800 euros
- Gasóleo A+: 1,867 euros
Estos precios no son fijos y pueden variar a lo largo de la jornada.