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CARBURANTES

El precio de los carburantes da un respiro a los conductores pero sigue por encima de los niveles previos al conflicto

El valor medio de la gasolina y el diésel modera su precio este 25 de marzo situándose en 1,737 euros por litro.

Libertad Digital
El valor medio de la gasolina y el diésel modera su precio este 25 de marzo situándose en 1,737 euros por litro.
Vista de una gasolinera en Zaragoza mientras un conductor reposta | EFE

Los conductores comienzan a percibir el efecto de las medidas aprobadas por el Gobierno de España para paliar el encarecimiento del petróleo. Desde el pasado domingo, coincidiendo con la entrada en vigor del paquete anticrisis, los carburantes han iniciado una moderación en sus precios.

El precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa este 25 de marzo en 1,737 euros por litro. Se trata de un descenso significativo si se compara con los picos registrados tras el inicio de la escalada bélica, cuando el barril de Brent superó los 100 dólares y empujó los precios en surtidor al alza.

Pese a la bajada, los precios siguen lejos de los niveles previos al conflicto. A finales de febrero, la gasolina 95 rondaba los 1,47 euros por litro, frente a los 1,585 euros actuales, lo que evidencia que el coste continúa siendo elevado.

En lo que respecta a la gasolina sin plomo, Sevilla y Murcia, con 1,551 euros, son los lugares que registran un menor precio, mientras Guadalajara se sitúa en el extremo en 1,592 euros. En el caso de sin plomo 98, Murcia registra el importe más bajo con 1,671 euros y Toledo asciende hasta 1,736 euros.

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En el gasóleo A, es Toledo la provincia que se sitúa en el escalón inferior con 1,776 euros y Guadalajara se sitúa en 1,829 euros. Por otro lado, en el gasóleo A+, el precio más bajo es en Barcelona y Vizcaya con 1,843 euros y el precio más caro está en Sevilla con 1,885 euros.

Precio por provincias

Madrid

  • Sin plomo 95: 1,590 euros
  • Sin plomo 98: 1,719 euros
  • Gasóleo A: 1,797 euros
  • Gasóleo A+: 1,865 euros

Barcelona

  • Sin plomo 95: 1,583 euros
  • Sin plomo 98: 1,721 euros
  • Gasóleo A: 1,786 euros
  • Gasóleo A+: 1,843 euros

Valencia

  • Sin plomo 95: 1,577 euros
  • Sin plomo 98: 1,721 euros
  • Gasóleo A: 1,808 euros
  • Gasóleo A+: 1,874 euros

Sevilla

  • Sin plomo 95: 1,551 euros
  • Sin plomo 98: 1,709 euros
  • Gasóleo A: 1,798 euros
  • Gasóleo A+: 1,885 euros

Zaragoza

  • Sin plomo 95: 1,568 euros
  • Sin plomo 98: 1,703 euros
  • Gasóleo A: 1,795 euros
  • Gasóleo A+: 1,861 euros

Toledo

  • Sin plomo 95: 1,577 euros
  • Sin plomo 98: 1,736 euros
  • Gasóleo A: 1,776 euros
  • Gasóleo A+: 1,851 euros

Murcia

  • Sin plomo 95: 1,551 euros
  • Sin plomo 98: 1,671 euros
  • Gasóleo A: 1,814 euros
  • Gasóleo A+: 1,879 euros

Vizcaya

  • Sin plomo 95: 1,577 euros
  • Sin plomo 98: 1,715 euros
  • Gasóleo A: 1,828 euros
  • Gasóleo A+: 1,843 euros

Guadalajara

  • Sin plomo 95: 1,592 euros
  • Sin plomo 98: 1,729 euros
  • Gasóleo A: 1,829 euros
  • Gasóleo A+: 1,874 euros

La Coruña

  • Sin plomo 95: 1,555 euros
  • Sin plomo 98: 1,700 euros
  • Gasóleo A: 1,800 euros
  • Gasóleo A+: 1,867 euros

Estos precios no son fijos y pueden variar a lo largo de la jornada.

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