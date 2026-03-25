La regularización masiva anunciada por el Gobierno no sólo amenaza con generar problemas de seguridad. Este procedimiento también supondrá una mayor tensión en la Administración Pública, pues su tramitación implicará una mayor dedicación de recursos, personal y tiempo. Por ello, los funcionarios ya han dado la voz de alarma ante la llegada masiva de inmigrantes que se prevé como consecuencia del anuncio del Gobierno.

En este sentido, cabe recordar que, según un informe policial,hasta 1,35 millones de personas podrían beneficiarse de esta regularización de inmigrantes. Por su parte, otro informe de Funcas señalaba que en España habría unos 840.000 inmigrantes ilegales, que supondrían el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios, mientras que en el año 2017, los inmigrantes irregulares suponían tan sólo el 4,2% del total de población.

Colapso de la Administración

Ante el inicio del proceso de regularización de inmigrantes, cuyo desarrollo se prevé entre el 1 de abril y el 30 de junio, CSIF ha advertido en un comunicado de la falta de personal en las administraciones públicas. Así, la organización sindical reclama al Gobierno medidas urgentes para evitar la saturación de los servicios. En este sentido, el sindicato destaca que, tras diversas reuniones diferentes departamentos del Ejecutivo implicados, el propio Gobierno admite que España podría recibir entre 500.000 y un millón de solicitudes.

Así las cosas, CSIF denuncia que, en este contexto, no se ha concretado un refuerzo de plantillas ni la participación de entidades públicas para su gestión. "Entendemos que es fundamental anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía", subraya el sindicato en su comunicado, donde señala también que "se debe compensar el esfuerzo adicional realizado por las/os empleados públicos".

Con todo, la organización sindical detalla que "ha iniciado la negociación de la Oferta Pública de Empleo para este año y ha exigido el refuerzo de plantillas", destacando que "se requerirá personal tanto para el proceso de regularización como posteriormente para gestionar subsidios y trámites administrativos en ámbitos deficitarios de personal (SEPE, Seguridad Social, Política Territorial e Interior, entre otros)". De esta forma, aseguran que "las comisarías y oficinas para expedir documentación ya notan el aumento de la demanda y prevén situaciones de colapso".

Además, el sindicato explica que "en el ámbito del Ministerio del Interior, el proceso de regularización ya está teniendo un impacto directo en la carga de trabajo de los empleados públicos encargados de la expedición de documentación, con un aumento de la demanda y en consecuencia situaciones de saturación en las oficinas". Pero es más, por subrayan que "esta situación se va a agravar a partir del 1 de abril".

Rechazo a la externalización del servicio

Con todo, CSIF también informa de que "en el departamento de Política Territorial aún Central Sindical Independiente y de Funcionarios desconocen cuántos expedientes se tramitarán, ni la carga de trabajo, ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia". Del mismo modo, inciden en que "un año después del proceso, este personal será el encargado de renovar los permisos, lo que no tiene mucho sentido".

Por otra parte, el sindicato también se muestra crítico con la decisión del Gobierno de recurrir a Tragsa para tramitar la legalización de inmigrantes. "CSIF lamenta la posibilidad de que el Gobierno opte por una externalización del servicio público", expone la organización en el comunicado, donde se señala que "desde Política Territorial se rechaza la posibilidad de que se externalice este trabajo en una empresa pública dado que, ante los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor debería de estar supervisado por personal funcionario".