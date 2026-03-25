Los jubilados lideran la reinversión en crowdlending inmobiliario en España

El crowdlending inmobiliario en España continúa afianzándose como una alternativa de inversión cada vez más transversal desde el punto de vista generacional. No obstante, los datos evidencian una tendencia destacada: los jubilados son el segmento que participa en un mayor número de proyectos dentro de este modelo de financiación alternativa.

Según datos de Civislend, plataforma especializada en inversión inmobiliaria participativa, los inversores menores de 45 años —principalmente millennials y Generación Z— constituyen el grupo más numeroso, representando aproximadamente el 45,5% del total. Este perfil se caracteriza por su afinidad con entornos digitales y su interés por soluciones de inversión ágiles y accesibles.

Sin embargo, los inversores jubilados muestran un mayor grado de implicación. A pesar de representar cerca del 5,17% del total de inversores de Civislend, concentran alrededor del 11% del capital invertido en crowdlending inmobiliario desde 2018. Además, participan de media en nueve operaciones y presentan una tasa de reinversión cercana al 90%, superando a otros segmentos de menor edad.

En este colectivo, el ticket medio por inversión se sitúa en torno a los 3.354 euros en 2025, reflejando una mayor capacidad de asignación de capital frente a perfiles más jóvenes. Este dato pone de manifiesto la capacidad del crowdlending inmobiliario para adaptarse a distintos tipos de inversor, combinando accesibilidad con eficiencia en la gestión del capital.

El desarrollo del crowdlending inmobiliario ha estado históricamente impulsado por inversores jóvenes, habituados al uso de plataformas digitales. Sin embargo, el creciente interés de perfiles senior confirma la madurez de este modelo y su capacidad para democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria.

La financiación participativa permite invertir en proyectos inmobiliarios de manera completamente online, con rapidez, flexibilidad y control. Cada inversor decide en qué oportunidades participar, cuánto capital destinar y cómo diversificar su cartera.

En Civislend, la inversión mínima se sitúa en 250 euros, lo que ha permitido reducir de forma significativa las barreras de entrada y facilitar el acceso a este tipo de activos a una base inversora cada vez más amplia. Este modelo, apoyado en la accesibilidad y la digitalización, ha contribuido a que en 2025 se alcanzara una rentabilidad media estimada del 11,08%, tras financiar 55 proyectos, lo que corresponde a un total de 133,4 millones de euros de fondos captados.

Este modelo demuestra que la inversión inmobiliaria puede adaptarse a perfiles muy diversos. Desde inversores jóvenes que comienzan a diversificar su ahorro, hasta perfiles con mayor experiencia que buscan gestionar su capital con mayor autonomía.

En conjunto, la combinación de inversores digitales y perfiles senior con mayor trayectoria financiera está contribuyendo a consolidar el crowdlending inmobiliario en España como una alternativa de inversión cada vez más relevante, ampliando el acceso al mercado inmobiliario.

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