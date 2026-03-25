Adiós a Sora: OpenAI fulmina su IA de video y cancela un acuerdo de 1.000 millones con Disney

En un giro estratégico que ha sacudido la industria de la inteligencia artificial, OpenAI ha confirmado el cierre definitivo de Sora, su aclamada plataforma de generación de video. A través de un comunicado oficial en la red social X, el equipo de desarrollo se despidió de su comunidad global, agradeciendo la creatividad de los usuarios.

La decisión marca el fin abrupto de una de las alianzas más ambiciosas de Hollywood. El pasado diciembre, The Walt Disney Company había pactado una inversión de 1.000 millones de dólares en OpenAI, un acuerdo diseñado para permitir que los usuarios generaran videos cortos utilizando la vasta biblioteca de personajes de la firma. Según fuentes cercanas a la operación, el cierre de Sora implica la cancelación directa de este proyecto, que habría puesto en manos del público más de 200 personajes icónicos de las franquicias de Marvel, Star Wars, Pixar y los clásicos de Disney.

Un portavoz de Disney declaró a NBC News que la compañía respeta la decisión de OpenAI de abandonar el mercado del video generativo para reorientar sus prioridades. No obstante, subrayó que el gigante del entretenimiento continuará explorando colaboraciones tecnológicas "de manera responsable", priorizando siempre el respeto a la propiedad intelectual y los derechos de los creadores, un punto de fricción que ya había generado fuertes críticas por parte del Sindicato de Guionistas de EE.UU. (WGA).

El cese de operaciones de Sora resulta sorprendente dado el reciente éxito del modelo. Apenas el pasado septiembre, OpenAI había presentado una versión de alta fidelidad que consolidó a su aplicación independiente como la más descargada en su categoría. Sin embargo, la tecnológica parece haber decidido pivotar su estrategia tras alcanzar una valoración histórica de 730.000 millones de dólares en febrero, gracias a una ronda de financiación liderada por Amazon, SoftBank y Nvidia.

OpenAI ha informado que en los próximos días compartirá una hoja de ruta detallada sobre los plazos de cierre de su interfaz de programación (API) y las fases finales de su aplicación, cerrando así un capítulo que prometía revolucionar la creación de contenido digital.