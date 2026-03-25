La presidenta de Red Eléctrica (Redeia) Beatriz Corredor ha comparecido de nuevo este miércoles en la Comisión del apagón con nuevos audios de los días y horas previas al blackout sobre la mesa entre frases señalando a la fotovoltaica, quejas sobre la falta de inercia y menciones a la inoperabilidad del sistema en los instantes previos a que se fuera a cero.

Corredor se ha escudado desde el primer minuto en el reciente informe de los operadores europeos, de más de 400 páginas y que señala múltiples causas y ningún culpable del evento en línea con los informes y declaraciones del Ministerio, la CNMC y la propia Red Eléctrica. La presidenta de Redeia ha dicho que se ceñía a "estos informes técnicos indubitados" y ha tachado lo demás, entre ellas las conversaciones que le citaba el portavoz del PP, de "meras elucubraciones".

El tono del debate con el portavoz popular Miguel Ángel Castellón ha ido subiendo entre acusaciones mutuas de mentir: "Estoy segura de que sabe que lo que dice no se compadece con la verdad", ha dicho la socialista, "hay un relato de hechos probados" mientras Castellón ha cargado contra ella citando los testimonios escuchados en estos meses o los audios que los miembros de la Comisión escucharon instantes antes de que hablara Corredor.

Cuando el presidente de la Comisión, el popular Francisco Javier Márquez, ha recordado que los comparecientes no pueden mentir, Corredor ha contestado diciendo que no podía "consentir que se me acuse de mentir. No hace falta que me lo recuerde". "No estoy nerviosa, estoy enfadada", ha precisado insistiendo en que "las causas del apagón están claramente especificadas en el informe europeo" y que, en su opinión, "coincide punto por punto" con el informe de Red Eléctrica.

Mientras Corredor decía "estoy superrelajada", el presidente de la Comisión ha llegado a pedir un receso para que "se tranquilice", algo que ha suscitado nuevas protestas de la socialista. "Yo creo que aquí nadie miente, una cosa es que algunos lo digan a su manera", ha dicho luego conciliador el senador, que ha vuelto a chocar con Corredor por las "señales previas" del apagón, que la presidenta de Red Eléctrica ha vuelto a negar por los tiempos en el sistema eléctrico, y la falta de transparencia.

A lo largo de la comparecencia, Corredor ha vuelto a descargar las culpas en la generación eléctrica, que en su opinión "no estaba cumpliendo con la normativa de absorción de reactiva", en alusión al control de las sobretensiones. Mientras, el senador ha insistido: "Si era irrelevante que hubiese más grupos" de energía firme, "¿por qué pidieron más grupos a las eléctricas a las 12 de la mañana?", ha dicho en alusión a la solicitud a última hora de un ciclo combinado que no llegó a tiempo.