Ultimátum de Yolanda Díaz: promete imponer el registro horario "aunque sea lo último que haga"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su frustración tras el reciente varapalo del Consejo de Estado que ha sufrido su propuesta de reducción de la jornada laboral. Díaz ha calificado de "muy grave" el dictamen desfavorable del Consejo de Estado sobre el Real Decreto de control horario, que se ampara en dos informes del Ministerio de Economía y se coloca del lado la patronal "que incumple" en materia de jornada laboral.

"Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extras y que no cumplen con los derechos laborales", ha recalcado Díaz en un claro mensaje al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Por ello, la líder de Sumar ha asegurado que los planes siguen su curso y, por tanto, la modificación del registro horario en España se va a hacer.

Díaz ha dejado claro que no piensa dar un paso atrás en su deriva intervencionista. Su nuevo caballo de batalla es la modificación del registro horario, una medida que pretende imponer por decreto basándose en una lectura interesada de una sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Según la ministra, es imperativo establecer un sistema de control que sea "eficaz, objetivo y verificable".

Para la ministra, cualquier informe técnico que ose señalar las dificultades económicas o la falta de viabilidad de sus propuestas es, automáticamente, un acto de complicidad con quienes «incumplen» las leyes en nuestro país, demostrando un absoluto desprecio por la pluralidad de criterios y la seguridad jurídica.

Finalmente, la ministra ha lanzado un órdago al afirmar que la modificación del registro horario se llevará a cabo "aunque sea lo último que haga". Esta declaración de intenciones confirma la obsesión regulatoria de un Ministerio de Trabajo que parece más interesado en el castigo al empleador y en la propaganda política que en el fomento de un mercado laboral dinámico y libre. Estas palabras pueden interpretarse como una nueva amenaza a la prosperidad y un aviso de que el Gobierno seguirá ignorando el diálogo social real para imponer su agenda a cualquier precio.