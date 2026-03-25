Una eurodiputada del PSOE abandona la sala ante las víctimas de la okupación

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha regresado de Bruselas con una mezcla de esperanza por el apoyo comunitario y profunda indignación por la actitud del Gobierno de España.

El portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo, ha denunciado en Kilómetro Cero el trato recibido por parte de la eurodiputada socialista Sandra Gómez, quien no solo declinó reunirse con las víctimas, sino que abandonó el hemiciclo mientras estas intervenían.

"La eurodiputada socialista ha llegado tarde, al comprobar que seguía en curso la petición sobre la okupacióm, ni se ha sentado. Se ha ido y vuelto cuando hemos acabado. Otro desprecio del PSOE a las víctimas" ha explicado.

El abandono de las familias trabajadoras

Bravo ha calificado la actitud del PSOE como un "silencio atronador" frente a un problema que afecta mayoritariamente a ciudadanos de clase media. "El 93,4% de las viviendas afectadas pertenecen a familias que necesitan esa renta para subsistir", recordaba el portavoz.

El desplante de Sandra Gómez contrasta con la postura mantenida hace dos años por la también socialista Cristina Maestre, quien sí apoyó las tesis de los afectados. "Aquel espejismo de empatía ha mutado en una desidia absoluta hacia el propietario", afirma Bravo.

Amparo jurídico en la Unión Europea

Pese al vacío del Ejecutivo español, la comparecencia ante el Comité de Peticiones busca que la Unión Europea obligue a España a modificar una normativa que deja en total desamparo a los dueños. Los afectados recordaron en la capital comunitaria que el 44% de los propietarios damnificados son jubilados que ven cómo sus ahorros son secuestrados por la inacción legal.

"No pedimos privilegios, pedimos que se respete el derecho a la propiedad privada que Europa defiende y que España ignora", sentenció el portavoz ante los micrófonos de esta casa.