Aagesen proclama que España puede cerrar las nucleares sin arriesgar el suministro

En un momento decisivo para el parque nuclear español, con la petición de Almaraz de seguir adelante hasta 2030 sobre la mesa, la ministra de Transición Ecológica ha asegurado sin atisbo de duda que España puede seguir adelante con el plan de cierre sin "asumir riesgos de seguridad de suministro". Su respuesta ante esta cuestión en un foro económico organizado por eldiario.es ha sido un rotundo sí, enarbolando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre y cuyos objetivos están lejos de cumplirse.

Frente a las voces que piden un replanteamiento del calendario para evitar riesgos, y cuando se cumple un año del apagón, que evidenció las dificultades para gestionar un sistema con tanta penetración renovable, Aagesen ha sentenciado que "el mayor riesgo es la dependencia de combustibles fósiles, de aquello donde no tenemos autonomía". "Tenemos energías renovables, tenemos sol, tenemos viento", ha reiterado la ministra, señalando que a su juicio hay que "impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía".

Aagesen ha señalado que el Pniec incluye un apartado sobre seguridad energética que "consolida esa senda de salida" del parque nuclear "con la máxima seguridad" y "anclada en la decisión empresarial de las propietarias" que acordaron el cierre en 2019 en un pacto que ellas mismas ven como papel mojado.

Por otro lado, Aagesen ha señalado que hay una "solicitud" de Almaraz y el Gobierno mantiene "tres condiciones muy claras": "que los consumidores no vean incrementadas sus facturas por cualquier incremento del parque nuclear"; tener "las máximas garantías radiológicas" y por último "garantías para el sistema". "Estamos a la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, ahí es donde estamos. Si su pregunta es si podemos seguir con nuestro plan con seguridad de suministro, la respuesta es sí", ha zanjado.

Su respuesta llega tres días después de que en la Comisión del apagón, además de no asumir culpas, señalara a la nuclear de nuevo, y de las palabras de Sumar este miércoles en el Congreso. Su portavoz, Verónica Martínez Barbero, instó a Pedro Sánchez a comprometerse "expresamente a mantener el calendario nuclear" pidiéndole que no autorice su continuidad aunque haya un informe favorable del CSN, que se prevé para este verano. "Esto le corresponde al Gobierno", dijo, "manténgase firme frente al fascismo fósil". El presidente no contestó a este punto en su réplica a los grupos.