Este lunes y este miércoles, los portavoces de la Comisión que investiga el apagón en el Senado y que se cerró ayer tras nueve meses en marcha pudieron escuchar por fin los audios de los días antes al 28 de abril que ya revelaban la inestabilidad del sistema y de las horas e instantes previos al apagón. Las conversaciones entre operadores y Red Eléctrica del mismo día 28 dejan frases como es "por la fotovoltaica", "poca inercia en el sistema" o "está jodida la cosa" en alusión a las oscilaciones que repetidamente se achacan a "la solar".

Los senadores no pudieron escucharlas hasta instantes antes de la segunda comparecencia de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica (Redeia). Corredor, muy tensa durante la sesión (según explicó ella misma, no estaba "nerviosa" sino "enfadada") negó la relevancia de los audios, que también evidenciaban que desde días antes había preocupación entre los operadores del sistema por una inestabilidad constante que auguraban que se mantendría en el tiempo.

Corredor se escudó en los informes que evitan repartir culpas, el último de los operadores europeos en el que ha participado la propia Red Eléctrica, e insistió en que la entidad que preside no tuvo responsabilidad alguna. Entre otros reproches, el popular Miguel Ángel Castellón denunció que Red Eléctrica se había resistido a facilitar al Senado la información que había solicitado y que lo que le habían entregado hasta ahora eran informes ya públicos. Corredor negó la mayor y presumió de la "transparencia" con que había actuado Red Eléctrica frente a las empresas energéticas.

Este jueves, El Mundo publica hasta qué punto Red Eléctrica se resistió a facilitar la información que pedían los senadores, entre ella las conversaciones que quedaron grabadas de los momentos previos al apagón. Según recoge el diario, los senadores le pidieron por escrito el pasado mes de julio los audios del apagón. Sin embargo, el día 31 de ese mes les llegó una respuesta por escrito de Red Eléctrica, firmada por la directora corporativa de Relaciones Institucionales de Redeia, Myriam Aguilar y dirigida al presidente del Senado, Pedro Rollán, en la que se limitaba a facilitar varios documentos que ya eran conocidos: el informe que la propia Red Eléctrica elaboró sobre el apagón, el PowerPoint que se presentó ante la prensa sobre ese informe, el análisis preliminar de los operadores europeos y la Ley del Sector Eléctrico. Sobre el resto de solicitudes, desde Red Eléctrica se indicaba que se trataba de información "confidencial" y que sus aportaciones a la Comisión no podían colisionar con sus derechos fundamentales como compañía ante "los procedimientos que puedan ponerse en marcha atendiendo a la información publicada en los medios". La respuesta indicaba que atendían así la solicitud "por indicación de Beatriz Corredor".

"Distorsiona el análisis"

Los senadores pudieron por fin escuchar los audios del apagón después de que lo solicitaran a Iberdrola y Endesa tras las comparecencias de sus directivos. Según el diario, las compañías tardaron poco más de un mes en atender el deseo de los senadores.

Además de las propias palabras de Corredor, fuentes de Red Eléctrica respondieron a la difusión de los audios que "aislar referencias o fragmentos descontextualizados y presentarlos como tesis omite deliberadamente el conjunto de la evidencia y distorsiona el análisis, conduciendo a conclusiones sesgadas".