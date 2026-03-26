El cóctel explosivo de Sánchez en las nóminas que hunde el salario neto de los españoles

La cuña fiscal, definida como los gravámenes que reducen el salario neto del trabajador, no para de aumentar bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el inicio de la crisis de inflación en 2021, la decisión de no deflactar el IRPF ni ajustar las cotizaciones sociales ha hecho que el salario medio acumule un incremento casi testimonial en términos brutos (+0,3%), mientras que el ingreso efectivo de los trabajadores una vez se descuentan los impuestos y las cotizaciones está en terreno negativo y se sitúa por debajo de los niveles alcanzados en 2018 (cae un -3,4%).

Los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales divulgados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística nos permiten realizar una comparativa entre el salario bruto medio del primer trimestre de 2018 y las cifras para este mismo indicador correspondientes al cuarto trimestre de 2025. Medido en base 100, y tomando en cuenta la inflación, la remuneración promedio apenas ha aumentado a 100,2 durante el periodo analizado, confirmando el estancamiento que vienen sufriendo los ingresos de los trabajadores (apenas crecen un +0,2%).

¿Qué ocurre, en cambio, si atendemos a las cotizaciones a cargo del empleador o si nos fijamos en la evolución del Impuesto sobre la Renta y de las cotizaciones vinculadas al trabajador? Estos dos epígrafes revelan, en efecto, un diferencial cada vez más acusado entre lo que paga la empresa y lo que recibe el empleado. Y es que, mientras que el salario bruto apenas pasa de 100 a 100,2, la subida de las cotizaciones a cargo de la empresa hace que este índice suba de 100 a 104,8, mientras que el incremento del IRPF y de las cotizaciones imputadas al empleado aumenta a 115,4.

Dicho de otro modo: mientras que el salario bruto aumenta un mísero 0,2% desde 2018 hasta 2025, las cotizaciones sociales abonadas directamente por la empresa suben un 4,8% y el IRPF y las cotizaciones devengadas por el asalariado se elevan en un 15,4%.

Este cóctel explosivo hace que el salario neto de los españoles haya caído de forma progresiva desde 2018. Si asignamos de nuevo una base 100 al dato previo a la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, encontramos que esta rúbrica se sitúa ahora en 96,6 puntos, lo que supone una caída del 3,4% en la paga que efectivamente reciben los asalariados.

Como ya se ha indicado, los datos están ajustados a la inflación, de modo que hablamos de un incremento real de la cuña fiscal, así como de una caída del poder adquisitivo del sueldo efectivo que perciben los trabajadores. Los datos del INE confirman así que, una vez tomamos en cuenta el efecto del IPC, la remuneración que verdaderamente obtienen los asalariados es ahora un 3,4% más baja que en 2018.