El Parlamento Europeo bendice el pacto con EEUU pero exige "salvaguardas" ante Trump

El Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde —con matices— al acuerdo comercial negociado entre Bruselas y Washington, un pacto que fija un tope a los aranceles estadounidenses sobre productos europeos, pero que llega rodeado de cautelas ante la conocida volatilidad de la política comercial de la Casa Blanca.

Lejos de un respaldo sin fisuras, la Eurocámara ha dejado claro que su apoyo está condicionado. El mensaje es nítido: sí al acuerdo, pero solo si incluye mecanismos efectivos para reaccionar ante posibles cambios de criterio o nuevas amenazas económicas por parte de Estados Unidos.

El presidente de la Comisión de Comercio Exterior del Parlamento Europeo, el socialista alemán Bernd Lange, lo resumía así: la institución solo respaldará el pacto si incorpora "salvaguardias claras" y si Washington cumple estrictamente lo firmado. Es decir, Bruselas no quiere volver a verse atrapada en un marco que pueda saltar por los aires ante un giro político en Estados Unidos.

Cláusula de suspensión: el verdadero núcleo del pacto

El punto central del mandato aprobado por los eurodiputados es el refuerzo de la llamada cláusula de suspensión. En la práctica, se trata de dotar a la UE de un botón de pausa para congelar total o parcialmente el acuerdo si Washington decide mover la portería.

El Parlamento quiere que la Comisión Europea tenga margen para suspender las preferencias comerciales si Estados Unidos rebasa el límite del 15% de aranceles generalizados pactado o si activa nuevos gravámenes sobre sectores que, en principio, quedaban fuera del acuerdo.

Pero no solo eso. Los eurodiputados amplían el alcance de esta herramienta para cubrir también escenarios más amplios: desde presiones económicas destinadas a influir en decisiones europeas hasta medidas que discriminen a empresas de la UE o afecten a cuestiones sensibles como la política exterior o la integridad territorial de los Estados miembros.

En otras palabras, Bruselas intenta blindarse no solo frente a aranceles, sino frente a cualquier uso del comercio como palanca de presión política.

Un acuerdo con concesiones relevantes

El llamado Acuerdo de Turnberry, sellado el pasado verano en Escocia por Donald Trump y Ursula von der Leyen, establece un tope del 15% a los aranceles estadounidenses sobre productos europeos. A cambio, la UE renuncia a responder con medidas recíprocas.

Sin embargo, el pacto deja fuera sectores clave como el acero y el aluminio, que seguirán soportando un gravamen del 50%, lo que ya ha generado críticas dentro del propio bloque comunitario.

Además, el acuerdo incorpora compromisos que van mucho más allá del comercio: Bruselas se compromete a compras energéticas a Estados Unidos por valor de 750.000 millones de dólares y a inversiones adicionales de 600.000 millones. Unas cifras de enorme calado económico que, sin embargo, no forman parte del marco legislativo que ahora examina la Eurocámara.

Condiciones y fecha de caducidad

El Parlamento Europeo también ha introducido una "cláusula de aplicación" que condiciona la entrada en vigor del nuevo marco arancelario al cumplimiento íntegro por parte de Estados Unidos. Es decir, no habrá beneficios si Washington no juega según las reglas.

Por si fuera poco, los eurodiputados rechazan que el acuerdo tenga carácter indefinido. Su propuesta pasa por fijar una fecha de expiración: el 31 de marzo de 2028. A partir de ahí, cualquier prórroga debería negociarse de nuevo y someterse a una evaluación de impacto.

Próximo paso: negociar con los gobiernos

Con esta posición ya definida, la Eurocámara se declara lista para iniciar las negociaciones con el Consejo, donde están representados los Estados miembros, para dar forma definitiva al marco comercial del acuerdo.

En definitiva, Bruselas avanza hacia el pacto con Washington, pero lo hace con cautela y, sobre todo, con un objetivo claro: evitar que un eventual cambio de rumbo en la Casa Blanca vuelva a poner en jaque las relaciones comerciales transatlánticas.