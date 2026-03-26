El precio de los carburantes frena su escalada tras semanas de fuertes subidas

Este 26 de marzo, el precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa en 1,732 euros por litro, ligeramente por debajo del registrado el día anterior –1,737 euros–. La caída es leve, pero apunta a un cambio de tendencia tras semanas de fuertes subidas.

Aun así, los precios continúan muy por encima de los niveles previos al conflicto. A finales de febrero, la gasolina 95 se situaba en torno a los 1,47 euros por litro, frente a los actuales 1,575 euros, lo que refleja que repostar sigue siendo sensiblemente más caro.

En lo que respecta a la gasolina sin plomo, Murcia, con 1,547 euros, es la provincia que registra un menor precio, mientras Barcelona alcanza 1,595 euros. En el caso de sin plomo 98, Murcia sigue registrando el importe más bajo con 1,663 euros y en Toledo se sitúa en 1,731 euros.

En el gasóleo A, son Zaragoza y Toledo los lugares que registran el importe inferior con 1,791 euros y Vizcaya se sitúa en 1,843 euros. Por otro lado, en el gasóleo A+, el precio más bajo está en Barcelona con 1,857 euros y el escalón más alto está en Sevilla con 1,903 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin plomo 95: 1,588 euros

Sin plomo 98: 1,706 euros

Gasóleo A: 1,805 euros

Gasóleo A+: 1,871 euros

Barcelona

Sin plomo 95: 1,595 euros

Sin plomo 98: 1,718 euros

Gasóleo A: 1,794 euros

Gasóleo A+: 1,857 euros

Valencia

Sin plomo 95: 1,579 euros

Sin plomo 98: 1,721 euros

Gasóleo A: 1,816 euros

Gasóleo A+: 1,889 euros

Sevilla

Sin plomo 95: 1,566 euros

Sin plomo 98: 1,707 euros

Gasóleo A: 1,830 euros

Gasóleo A+: 1,903 euros

Zaragoza

Sin plomo 95: 1,566 euros

Sin plomo 98: 1,704 euros

Gasóleo A: 1,791 euros

Gasóleo A+: 1,867 euros

Toledo

Sin plomo 95: 1,581 euros

Sin plomo 98: 1,731 euros

Gasóleo A: 1,791 euros

Gasóleo A+: 1,873 euros

Murcia

Sin plomo 95: 1,547 euros

Sin plomo 98: 1,663 euros

Gasóleo A: 1,811 euros

Gasóleo A+: 1,880 euros

Vizcaya

Sin plomo 95: 1,577 euros

Sin plomo 98: 1,719 euros

Gasóleo A: 1,843 euros

Gasóleo A+: 1,884 euros

Guadalajara

Sin plomo 95: 1,583 euros

Sin plomo 98: 1,723 euros

Gasóleo A: 1,831 euros

Gasóleo A+: 1,891 euros

La Coruña

Sin plomo 95: 1,557 euros

Sin plomo 98: 1,693 euros

Gasóleo A: 1,809 euros

Gasóleo A+: 1,864 euros

Se trata de precios que no se mantienen estáticos y sufren variaciones a lo largo del día.