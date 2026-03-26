El precio de los carburantes frena su escalada tras semanas de fuertes subidas

Este 26 de marzo, el precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa en 1,732 euros por litro, ligeramente por debajo del registrado el día anterior –1,737 euros–. La caída es leve, pero apunta a un cambio de tendencia tras semanas de fuertes subidas.
Aun así, los precios continúan muy por encima de los niveles previos al conflicto. A finales de febrero, la gasolina 95 se situaba en torno a los 1,47 euros por litro, frente a los actuales 1,575 euros, lo que refleja que repostar sigue siendo sensiblemente más caro.
En lo que respecta a la gasolina sin plomo, Murcia, con 1,547 euros, es la provincia que registra un menor precio, mientras Barcelona alcanza 1,595 euros. En el caso de sin plomo 98, Murcia sigue registrando el importe más bajo con 1,663 euros y en Toledo se sitúa en 1,731 euros.
En el gasóleo A, son Zaragoza y Toledo los lugares que registran el importe inferior con 1,791 euros y Vizcaya se sitúa en 1,843 euros. Por otro lado, en el gasóleo A+, el precio más bajo está en Barcelona con 1,857 euros y el escalón más alto está en Sevilla con 1,903 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin plomo 95: 1,588 euros
- Sin plomo 98: 1,706 euros
- Gasóleo A: 1,805 euros
- Gasóleo A+: 1,871 euros
Barcelona
- Sin plomo 95: 1,595 euros
- Sin plomo 98: 1,718 euros
- Gasóleo A: 1,794 euros
- Gasóleo A+: 1,857 euros
Valencia
- Sin plomo 95: 1,579 euros
- Sin plomo 98: 1,721 euros
- Gasóleo A: 1,816 euros
- Gasóleo A+: 1,889 euros
Sevilla
- Sin plomo 95: 1,566 euros
- Sin plomo 98: 1,707 euros
- Gasóleo A: 1,830 euros
- Gasóleo A+: 1,903 euros
Zaragoza
- Sin plomo 95: 1,566 euros
- Sin plomo 98: 1,704 euros
- Gasóleo A: 1,791 euros
- Gasóleo A+: 1,867 euros
Toledo
- Sin plomo 95: 1,581 euros
- Sin plomo 98: 1,731 euros
- Gasóleo A: 1,791 euros
- Gasóleo A+: 1,873 euros
Murcia
- Sin plomo 95: 1,547 euros
- Sin plomo 98: 1,663 euros
- Gasóleo A: 1,811 euros
- Gasóleo A+: 1,880 euros
Vizcaya
- Sin plomo 95: 1,577 euros
- Sin plomo 98: 1,719 euros
- Gasóleo A: 1,843 euros
- Gasóleo A+: 1,884 euros
Guadalajara
- Sin plomo 95: 1,583 euros
- Sin plomo 98: 1,723 euros
- Gasóleo A: 1,831 euros
- Gasóleo A+: 1,891 euros
La Coruña
- Sin plomo 95: 1,557 euros
- Sin plomo 98: 1,693 euros
- Gasóleo A: 1,809 euros
- Gasóleo A+: 1,864 euros
Se trata de precios que no se mantienen estáticos y sufren variaciones a lo largo del día.