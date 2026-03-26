El precio del diésel y la gasolina alcanzará máximos históricos esta Semana Santa

El precio de los carburantes ha moderado su ritmo de subida en la antesala de la Semana Santa, aunque sin evitar que el diésel marque su nivel más alto en estas fechas. Coincidiendo con el inicio de la operación especial de tráfico, los conductores afrontan unos costes todavía elevados pese a las recientes medidas fiscales del Gobierno.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 17 millones de desplazamientos entre este viernes 27 de marzo y el 6 de abril, en uno de los periodos con mayor movilidad del año. En este contexto, el precio de los combustibles se mantiene como un factor relevante para los viajes por carretera.

Subidas más moderadas

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Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, recogido por Europa Press, el precio medio del litro de diésel ha aumentado un 2,55% en la última semana, mientras que la gasolina ha subido un 1,46%. Estos incrementos son inferiores a los registrados en semanas anteriores, cuando llegaron a alcanzar subidas de dos dígitos, aunque ambos carburantes encadenan ya diez semanas consecutivas al alza.

Este comportamiento se produce en un contexto marcado por la tensión en los mercados energéticos tras el conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Con estos niveles, el diésel alcanza su precio más alto desde noviembre de 2022, mientras que la gasolina se sitúa en máximos desde octubre de 2023.

El diésel, en máximos históricos estas fechas

A pesar del descenso reciente a 1,778 euros, el diésel registra el precio más alto en una Semana Santa, superando el nivel de 2022, cuando se situaba en 1,647 euros por litro con la bonificación estatal de 20 céntimos vigente entonces. En el caso de la gasolina, también se alcanzarían máximos para estas fechas según los datos europeos, aunque el precio actual en surtidor –1,575 euros– se sitúa por debajo de los niveles de 2022.

Además, se consolida el denominado sorpasso del diésel sobre la gasolina, con una diferencia de unos 20 céntimos por litro, algo que no se producía desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Llenar el depósito, más caro que hace un año

El encarecimiento se traduce directamente en el bolsillo de los conductores. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta 97,79 euros, lo que supone 18,25 euros más que en la Semana Santa de 2025. En el caso de la gasolina, el coste asciende a 86,63 euros por depósito, unos 3,2 euros más que hace un año.

A pesar de estos niveles, ambos carburantes siguen por debajo de los máximos históricos alcanzados en julio de 2022, cuando la gasolina llegó a 2,141 euros por litro y el diésel a 2,1 euros.

Impacto de la rebaja fiscal

Los datos del Boletín Petrolero no incorporan todavía el efecto completo de la reducción del IVA aprobada por el Gobierno, ya que se elaboran con medias de la semana anterior. El Ejecutivo redujo al 10% el IVA de gasolina, diésel y otros hidrocarburos en un Consejo de Ministros extraordinario para contener el impacto del encarecimiento del crudo.

Con todo, los precios en España continúan siendo inferiores a los de su entorno. La gasolina sin plomo de 95 se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza los 1,881 euros por litro, y de la eurozona, con 1,920 euros. En el caso del diésel, también se mantiene por debajo de la media comunitaria, fijada en 2,034 euros, y de la zona euro, donde asciende a 2,042 euros por litro.