La crisis de vivienda en España continúa agravándose. La razón principal es que la brecha entre el número de hogares creados en nuestro país y las viviendas que salen al mercado cada vez es más ancha. Y esta escasez de vivienda es lo que está presionando al alza los precios.

Los últimos informes de BBVA y Caixabank anticipan un sombrío futuro en el mercado, con un déficit de vivienda cada vez más creciente. "Pese al incremento de los visados de los últimos años y una previsión de crecimiento positiva, el volumen de viviendas terminadas seguirá siendo insuficiente para dar respuesta a la creación de hogares" pronostica el documento del BBVA.

Déficit de 800.000 viviendas

Los cálculos del banco que preside Carlos Torres son inquietantes. En un escenario "conservador", BBVA plantea que el número de hogares creados en 2026 y 2027 sea similar al de 2025, es decir, en torno a 200.000 unidades, "superando ampliamente la producción de viviendas". Esto implicaría un saldo migratorio anual de 550.000 personas. Hay que tener en cuenta que el INE prevé un crecimiento promedio de unos 350.000 hogares en 2026 y 2027. Es decir, todavía más demanda.

Mientras tanto, los visados de obra nueva aumentarán un 12,5% de media en el bienio, alcanzando unas 160.000 unidades anuales, una cuantía insuficiente por lo que el déficit acumulado rondará las 800.000 viviendas en 2027.

"Se espera que en 2027 el déficit acumulado de vivienda desde 2021 se acerque a las 800.000 unidades. Es decir, el ritmo de construcción sólo habrá dado respuesta al 48% de los nuevos hogares creados" anticipan en el BBVA. Por ello, seguirá subiendo el precio, aunque a un ritmo menor que en 2025.

Caixabank apunta a la falta de 900.000 viviendas

Las estimaciones de Caixabank van en la misma línea que el BBVA. Por el lado de la oferta, "persisten importantes cuellos de botella". A pesar del avance de los visados de obra nueva, "la producción efectiva de viviendas sigue siendo insuficiente para absorber la intensa creación de hogares" señalan.

Según estimaciones de CaixaBank Research, España acumula un déficit superior a 730.000 viviendas desde 2021, "con una elevada concentración geográfica: cerca de la mitad del déficit se localiza en cinco provincias —Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia—". Además, "la respuesta de la oferta resulta especialmente limitada precisamente en las zonas donde las necesidades de vivienda son mayores, lo que agrava los desequilibrios existentes". Así, el banco estima que el déficit de vivienda seguirá creciendo los próximos años, "pudiendo superar las 900.000 viviendas en 2029".

Las razones de la escasez

El informe del BBVA explica que el nivel de producción será tan bajo debido a "la escasez de suelos finalistas, la reducida oferta de mano de obra, la incertidumbre regulatoria y la baja rentabilidad del sector". La Administración, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno, es la principal responsable de estos escenarios.

La razón de la falta de rentabilidad

Respecto a la rentabilidad de las constructoras, BBVA señala que "la falta de avances regulatorios orientados a agilizar los procesos de construcción e incrementar la oferta de vivienda podría estar limitando el crecimiento de la rentabilidad".

Tal y como señalan, el margen de beneficios de la construcción de edificios en España es 1,3 pp inferior al registrado entre 2000 y 2003. Varios factores pueden influir negativamente en esta ratio: "los elevados costes de materiales, la escasez de mano de obra, la falta de eficiencia en la producción derivada de la incertidumbre regulatoria, la dificultad para trasladar los aumentos de costes al precio final." Entre los riesgos que amenazan esta ratio están la volatilidad de los costes de materiales y las desviaciones en los plazos de ejecución de las obras.

Los principales riesgos que afectan a la ratio son "los retrasos en los proyectos (dilatación de las licencias y trámites urbanísticos), que suponen una reducción de la rotación y la acumulación de activos (suelos) ociosos. Los ciclos largos de venta también son un riesgo, pero en la actualidad podrían descartarse". En los años más recientes, "la incertidumbre regulatoria y la lentitud para poder desarrollar suelo están condicionando negativamente la financiación de los proyectos".

Adiós a las viviendas sin vender

El informe también pone de manifiesto que la venta de viviendas nuevas está "estrechamente relacionada con las viviendas iniciadas (visados de vivienda de obra nueva). La máxima correlación entre ambas se produce con un retardo en los visados de 25 meses (el plazo entre que se inicia una vivienda y se registra la venta)". En los últimos años, la serie de venta de viviendas nuevas se ha situado, "persistentemente", por encima de la de los visados "convenientemente retrasada, lo que responde, en parte, a la propia definición de vivienda nueva y a la absorción de la vivienda nueva sin vender que puede quedar en algunas zonas". Sin embargo, alertan de que "la escasez de oferta hará que este volumen de viviendas sin vender se termine y la venta de producto nuevo converja a las viviendas iniciadas hace dos años".

Más problemas en el largo plazo

Como ya publicamos en Libre Mercado, esta problemática no hará otra cosa que agravarse en el largo plazo. Según los propios datos del INE, el número de hogares de España crecerá en casi 3,7 millones en los 15 próximos años y esto se le suma que entre 2024 y 2039 crecerán los hogares más pequeños (de una o dos personas) y, en menor medida, los de tres personas, mientras que sólo los de cuatro personas o más experimentarían una reducción. Es decir, cada vez van a vivir menos personas en cada casa, por lo que todavía se necesitarán más inmuebles.

Por ejemplo, los hogares de una persona van a crecer desde los 5,4 millones actuales hasta los 7,7 millones, un 41,86% más. Esto es otra bomba de relojería que acecha al futuro del mercado de la vivienda. Por tanto, la única salida que le queda al mercado es construir.