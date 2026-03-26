Expolio fiscal, ayudas a los separatistas y vista gorda a los corruptos: el saldo de Montero en Hacienda

La salida de María Jesús Montero del Consejo de Ministros se ha escenificado con la cursilería habitual de este Gobierno: "te quieros", abrazos y una afectividad impostada que intenta ocultar la realidad de una gestión devastadora. Tras ocho años al frente de la Hacienda pública, la herencia de la política sevillana no es el cariño de sus colegas, sino el expolio sistemático a las clases medias y un asfixiante cerco a la libertad económica.

Desde que desembarcara en Madrid en 2018, Montero ha convertido el BOE en una máquina de succionar rentas. Su balance es una sucesión de récords negativos para el contribuyente. Bajo su mando, España ha liderado el aumento de la presión fiscal en la OCDE, disparando la cuña fiscal hasta niveles que estrangulan la contratación y el ahorro. No ha habido resquicio de la actividad económica que haya escapado a su voracidad: desde las sucesivas subidas en el IRPF —negándose sistemáticamente a deflactar la tarifa para que la inflación no fuera un impuesto encubierto— hasta la creación de figuras arbitrarias como los impuestos 'a la carta' para la banca y las energéticas.

La 'era Montero' será recordada por hitos de dudosa constitucionalidad, como el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, diseñado exclusivamente para anular la competencia fiscal de las comunidades de Madrid y Andalucía. Bajo el mantra de la 'justicia social', lo que se ha perpetrado es una recentralización tributaria por la puerta de atrás, castigando el éxito y ahuyentando la inversión extranjera hacia jurisdicciones más amables.

Pero el daño más profundo es el estructural. Montero deja una España donde el esfuerzo no compensa. Entre la subida de las cotizaciones sociales (el mal llamado MEI) y la negativa a ajustar los tramos de la renta, la cuña fiscal ya confisca casi el 40% del salario medio. El Estado se ha convertido en el socio mayoritario de cada trabajador español, sin que ello se haya traducido en una mejora de los servicios públicos, sino en un engrosamiento de la burocracia y la deuda.

Los "te quiero" de sus compañeros de gabinete contrastan con el hartazgo de millones de familias y autónomos que hoy respiran con alivio ante su marcha, aunque con la amargura de saber que el armazón confiscatorio que ella construyó seguirá vigente. Montero se va, pero el infierno fiscal que deja como legado tardará décadas en ser desmantelado.