Colapso en la izquierda: hasta Carlos Cuerpo desmiente que las gasolineras se estén quedando con la rebaja del IVA

En las últimas semanas, el precio de los carburantes no ha dejado de subir como consecuencia de la guerra en Irán y del encarecimiento del petróleo. Esta subida ha provocado aumentos de precios en las distintas gasolineras de la geografía española. Ante esta crisis, el Gobierno reaccionó aplicando una reducción del IVA de los combustibles del 21% al 10% con el objetivo de aliviar el gasto de los conductores.

Sin embargo, durante los últimos días se han sucedido los ataques desde cierta parte de la izquierda, que critica a las gasolineras por supuestamente estar aprovechándose de esta crisis para obtener mayores beneficios. En este sentido, personajes públicos de la izquierda podemita como Pablo Echenique han criticado en redes sociales que empresas como Repsol no paran de "subir los precios".

20minutos, La Vanguardia, OKdiario o El Español han publicado estos días propaganda de Repsol que hacen pasar por "noticias" mientras la petrolera no para de subir los precios. Por eso es importante que a @diario_red_ lo sostengan sus socios.https://t.co/562pcMMEfA — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 24, 2026

También organizaciones de consumidores como Facua, que tienen un sesgo hacia la izquierda, han declarado estos días que "los precios de los combustibles han bajado menos de lo que les correspondía por la rebaja del IVA". Así lo explicaba su portavoz, Rubén Sánchez:

Rubén Sánchez: "Los precios de los combustibles⛽ han bajado menos de lo que les correspondía por la rebaja del IVA💶" https://t.co/kYvD4LOVFg — FACUA (@FACUA) March 25, 2026

Estas críticas también proceden de partidos ecologistas como Alianza Verde, que se empeñan en seguir con la narrativa de que las "petroleras se forran con la guerra".

"Mientras las petroleras se forran con la guerra, la extrema derecha europea que critica el Pacto Verde, lo que está promoviendo es la especulación con el petróleo que pagamos todos los ciudadanos". 📹 @juralde pic.twitter.com/jZUayp7TQ3 — Alianza Verde 🌱 (@AlianzaVerde_) March 25, 2026

No obstante, la realidad no parece estar del lado de estos críticos de izquierdas, ya que tanto agrupaciones que representan a las gasolineras como el propio Gobierno de Pedro Sánchez aseguran que el traslado de esta reducción de precios sí se ha cumplido con éxito.

Por un lado, tenemos a varias organizaciones como la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes (Aevecar) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio y Combustibles (CEEES) quienes defienden que está "totalmente demostrado que las gasolineras han cumplido estrictamente con la bajada del IVA" del 21% al 10% aprobado el pasado viernes por el Gobierno. En un comunicado, que se puede leer aquí, ambas asociaciones han defendido su actuación.

"Desde el sábado hasta hoy, el PVP medio de la gasolina 95 y del gasóleo A se ha abaratado un 13,3% y un 9,5%, respectivamente. Estos porcentajes se corresponden con caídas medias de 24 céntimos en el caso de la gasolina y de casi 19 en el del gasóleo. En este sentido, la rebaja en el precio del gasóleo es mucho más limitada en las instalaciones con venta restringida (típicamente cooperativas agrícolas o de transporte), donde el abaratamiento se sitúa en los 12,6 céntimos por litro entre el 21 y el 26 de marzo, frente a los 19 céntimos de caída experimentados, de media, en las estaciones de servicio", aseguran en el comunicado conjunto.

Hasta el Gobierno confirma la reducción de precios

También desde el Gobierno de España se ha confirmado esta reducción de precios por parte de las gasolineras. Así lo aseguraba el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, cuando informaba este jueves que "a día de hoy, las estaciones de servicio han trasladado ya en torno al 90% de las rebajas fiscales a los precios de los combustibles. En este momento no se observan comportamientos anómalos ni hemos detectado nada que indique que las empresas no trasladan estas rebajas fiscales al precio final".

Por lo tanto, no parece ser cierto que las gasolineras se estén aprovechando de la rebaja fiscal del Gobierno para ganar más dinero, ya que están reduciendo precios en consonancia con la rebaja del IVA del 21% al 10%.