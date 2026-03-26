Milei eliminará 900.000 subsidios y los sustituirá por cursos de formación

Desde la llegada del economista Javier Milei a la presidencia de Argentina, en Libre Mercado hemos realizado un seguimiento de la "motosierra" aplicada por el liberal-libertario al gasto público del país latinoamericano. Desde la detección de bajas fraudulentas por discapacidad laboral (donde se llegaron a presentar radiografías de perro o amputaciones falsas) hasta el ahorro de más de 2.100 millones de dólares en subvenciones.

No obstante, Javier Milei prosigue con su "motosierra" al gasto público mediante la próxima eliminación de cerca de 900.000 planes sociales, lo que supondría un ahorro potencial cercano a los 60.000 millones de pesos mensuales (equivalente a unos 43 millones de dólares al mes y 516 millones de dólares al año, según el tipo de cambio aproximado). En euros, esto representaría un ahorro de aproximadamente 37,3 millones al mes y 447 millones al año.

Tal y como ha anunciado el propio Ministerio de Capital Humano en redes sociales, a partir del mes de abril se dará comienzo a la eliminación de cerca de 900.000 planes sociales de 78.000 pesos argentinos mensuales que reciben los beneficiarios (equivalentes a unos 56 dólares o 48,51 euros al mes). De esta forma, los planes sociales se sustituirán por cursos de formación para la inserción laboral de los beneficiarios.

En el comunicado podemos leer lo siguiente: "El Ministerio de Capital Humano informa que el Programa Volver al Trabajo (VAT) finaliza el 9 de abril. Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral".

El nuevo sistema también tendrá unas condiciones más exigentes, ya que los beneficiarios tendrán que cumplir con los requisitos de asistencia y permanencia en los cursos, tal y como aseguran medios como Infobae. En caso de abandonarlos, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder. De esta forma, el gasto utilizado se estaría orientando a obtener unos determinados resultados en términos de formación profesional.

El ahorro podría superar los 500 millones de dólares

Como ya se ha mencionado anteriormente, el ahorro por dar de baja los 900.000 planes sociales podría llegar a 516 millones de dólares anuales (equivalentes a unos 43 millones de dólares mensuales), aunque todo dependerá del coste total final de los cursos de formación. En cualquier caso, ya se ha determinado que una parte de los recursos se destine a formar a los beneficiarios y otra parte se redirija a sufragar políticas educativas.

En este sentido, el Ministerio de Capital Humano ya está avanzando en cómo emplear el dinero sobrante del presupuesto en políticas educativas. Según medios como Infobae, "el foco estará puesto en unas 7.000 escuelas vulnerables que registraron bajos resultados en las pruebas Aprender. El plan incluye refuerzo de horas en Lengua y Matemática y la implementación progresiva de doble turno en aquellas instituciones con infraestructura suficiente. El objetivo es que los alumnos permanezcan más tiempo en la escuela y reciban alimentación allí".