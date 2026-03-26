¿Quién es Arcadi España? El nuevo ministro de Hacienda bajo el paraguas de Ángel Víctor Torres y Ximo Puig

Misterio resuelto en Hacienda. Pedro Sánchez ha anunciado este jueves los cambios en el Gobierno tras la marcha de María Jesús Montero de la vicepresidencia y del Ministerio de Hacienda para presentarse como candidata por el PSOE en las próximas elecciones andaluzas.

En una breve comparecencia, Sánchez se ha deshecho en halagos hacia Montero, a la que ha definido como la mejor política que ha conocido y un "pilar fundamental" de su gabinete. El sustituto de la socialista será Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, departamento que dirige Ángel Víctor Torres.

Un ministro leal al PSOE

Finalmente, Sánchez ha decidido nombrar al actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como nuevo vicepresidente primero del Gobierno. Cuerpo estaba en las quinielas para hacerse también con la cartera de Hacienda.

El de España es un perfil poco conocido para el gran público, sin presencia mediática relevante ni con peso en el debate político nacional. Sin embargo, esa discreción contrasta con que el nuevo ministro de Hacienda ha sido un hombre de máxima confianza dentro del PSOE valenciano.

Su trayectoria está estrechamente ligada a Ximo Puig, de quien España fue colaborador directo durante años en la Generalidad Valenciana hasta llegar a la Consejería de Hacienda. Ahora, en su etapa reciente en el Gobierno central ostentaba el cargo de número dos de Ángel Víctor Torres, un ministro en el punto de mira de la UCO por su estrecha relación con Koldo García Izaguirre.

De hecho, existe una llamativa conexión entre España, Torres y la trama Koldo, tal y como publicó Libertad Digital. Y es que, España adjudicó a Levantina hace unos años un contrato de más de 5 millones de euros para realizar las obras de un paso inferior en la avenida Beniardá de Benidorm, bajo la línea 9 del TRAM de Alicante. Levantina es una de las empresas salpicadas por la trama.

Por tanto, España pertenece al cuadro orgánico del partido y tiene buena reputación interna en lo que a fidelidad al PSOE se refiere. Sánchez lo ha definido como una persona "inteligente y comprometida" que, "dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero" al frente del Ministerio. La ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ya ha celebrado el nombramiento.

La voz valenciana sonará más fuerte que nunca en el Gobierno de España y en sus decisiones. Es un honor compartir la mesa del Consejo de Ministros con @ArcadiSD. Trabajo, compromiso y vocación de servicio. Enhorabuena, compañero ❤️ pic.twitter.com/IOAlsJcoNg — Diana Morant (@DianaMorantR) March 26, 2026

España es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública y tiene una "dilatada trayectoria al servicio del Estado", según Sánchez. Ahora, también tendrá el poder de la llave de la caja del Estado.