La Seguridad Social corregirá los recortes excesivos aplicados a las pensiones máximas de jubilación anticipada. De este modo, se ajustarán los coeficientes reductores de manera retroactiva. Por tanto, tendrá que devolver a estos pensionistas dicho excedente. Así lo han informado este jueves fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Gobierno da marcha atrás

Desde el inicio de 2026, los nuevos jubilados con pensión superior a la máxima veían aplicados coeficientes generales más altos que los previstos en el régimen transitorio de la Ley General de Seguridad Social. Supuestamente, esta disposición gradual buscaba suavizar la penalización por jubilación anticipada voluntaria para quienes tenían pensiones elevadas. Sin embargo, tras un análisis jurídico, ahora la Seguridad Social ha decidido retomar estos coeficientes más suaves, corrigiendo automáticamente los importes desde enero.

En este sentido, cabe recordar que el cálculo de la penalización por jubilación anticipada voluntaria fue cambiado en la reforma de pensiones de 2021, aplicándola sobre la pensión teórica en lugar de sobre la base reguladora. En principio, el objetivo era desincentivar la jubilación anticipada, especialmente en los casos de salarios altos. Así, la disposición transitoria permitía una transición gradual para quienes se jubilaban anticipadamente con pensiones superiores a la máxima, pero dejó de aplicarse de forma práctica al inicio de este año.

Fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) han indicado que los ajustes se realizarán de forma automática, sin necesidad de que los beneficiarios soliciten la corrección. Además, han precisado que el cambio se reflejará en pocos días en el simulador de pensión de jubilación, que hasta ahora mostraba los cálculos con los coeficientes generales, obviando el régimen transitorio vigente hasta 2033.

Los afectados por esta corrección son los nuevos jubilados anticipados con pensiones superiores a la máxima, que verán suavizados los recortes que se aplicaron de manera inicial en 2026. La medida busca alinear la práctica de cálculo con la normativa transitoria y garantizar que los coeficientes aplicados sean los previstos legalmente para este tipo de pensiones.