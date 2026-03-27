El engaño del "cohete" de Sánchez: el PIB per cápita de España se aleja de la UE desde 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a sacar pecho continuamente por la buena marcha de la economía española, afirmando que nuestro país es poco menos que la "locomotora de Europa" o que España va "como un cohete". Lo cierto es que, aunque el PIB español ha crecido en los últimos años tras la crisis del Covid (cuando la economía española fue una de las que más cayó), eso no ha supuesto que nuestro PIB per cápita se haya acercado a la media de la Unión Europea; más bien ha ocurrido lo contrario.

De acuerdo con los datos más recientes de Eurostat sobre la evolución del PIB per cápita real (descontada la inflación) de los países de la Unión Europea, tenemos lo siguiente, que vamos a ver a continuación en el siguiente gráfico:

Como se puede observar, el PIB per cápita de la Unión Europea (media de los 27 países) en 2025 fue de 34.100 euros, mientras que en España esta cifra desciende a 28.310 euros. Esto significa que el PIB per cápita español representó en 2025 solo el 83% del PIB per cápita europeo. El gráfico nos permite analizar otras cuestiones. Por ejemplo, en 2003 la distancia entre el PIB per cápita español y el europeo fue la más estrecha de la serie, alcanzando nuestro PIB per cápita el 91,3% del europeo.

Por otro lado, y frente al triunfalismo del Gobierno de Pedro Sánchez, se aprecia que en 2018 la distancia entre nuestro PIB per cápita y el de la Unión Europea era menor que en la actualidad: en aquel año, el PIB per cápita español representaba el 84% del europeo. También podemos ver cómo mientras el PIB per cápita de España entre el año 2000 y el 2025 apenas ha crecido en 5.380 euros en términos reales, en la media de la Unión Europea ese crecimiento ha sido de 8.440 euros. Es decir, más de 3.000 euros en términos reales en los últimos 25 años.

Nos alejamos de los países de nuestro entorno

Si lo comparamos con países como Francia, Alemania o Países Bajos, la distancia es aún mayor. Respecto al vecino francés, nuestro PIB per cápita supone solo el 73,8% del suyo (28.310 euros frente a 38.330 euros). En el caso de Alemania, representa el 65,5% del alemán (28.310 euros frente a 43.210 euros). Y en el caso de los Países Bajos, la distancia es todavía mayor: nuestro PIB per cápita equivale solo al 54,9% del neerlandés (28.310 euros frente a 51.550 euros).

Por lo tanto, y en resumidas cuentas, vemos que realmente no se ha avanzado nada en los últimos años en lo que se refiere a crecimiento de PIB per cápita real en España, sino que más bien la diferencia entre nuestra riqueza y la de la media de la Unión Europea se ha vuelto más grande desde que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno de nuestro país. Una cosa es la narrativa y la propaganda del PSOE, y otra muy distinta la realidad que muestran los datos.