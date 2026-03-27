El nuevo ministro de Hacienda recoge el testigo exultante: "O defensa y armas o mantequilla y Estado de bienestar"

María Jesús Montero ya está fuera del Ministerio de Hacienda. Este mediodía Montero le ha entregado la cartera al que será el nuevo responsable del departamento, Arcadi España, un perfil poco conocido para el gran público, pero que llega al ministerio con la intención de continuar con el legado de la socialista.

En el acto de traspaso de poderes, María Jesús Montero también ha cedido al actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el testigo de la vicepresidencia primera. Así, lo ha decidido Pedro Sánchez, que ha guardado con gran recelo en los últimos días los nombres de los protagonistas de este cambio en el Gobierno.

En su discurso de despedida, la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas se ha deshecho en elogios hacia Cuerpo y hasta ha llegado a mencionar a su "amiga" Nadia Calviño. Las alusiones a Pedro Sánchez han sido más frías.

Visiblemente emocionada, Montero ha considerado que "la política es la actividad más noble que puede hacer el ser humano" a pesar de que "se intente denostar nuestra actividad". Según ha comentado, su experiencia en política "me ha permitido ser más sabia y ser mejor persona". Esta vez, no ha habido comentarios sobre el gran "poder" que deja en Hacienda. En concreto, hace unos días se definía a ella misma como "la mujer con más poder de la democracia".

De lo que también ha sacado pecho Montero es de la posición de España con la guerra de Irán. "Somos un referente internacional en nuestra posición política y también en la gestión de las crisis. La gente nos mira con mucha atención" ha presumido. En su intervención, Montero ha obviado que deja Hacienda en récord histórico de recaudación y tampoco se ha referido en ningún momento a los impuestos. Su único comentario al respecto ha sido celebrar los "elementos de innovación que hemos incorporado en materia fiscal".

La ya exministra de Hacienda también ha calificado de "amigo" a su sucesor. "Conoce muy bien la Hacienda Pública, conoce muy bien qué significa un modelo de financiación, una condonación de la deuda porque ha sido responsable de las cuentas públicas en una Comunidad como Valencia que tenía muchas dificultades", ha señalado.

La alegría del nuevo ministro

Arcadi España se ha mostrado exultante durante todo el acto. Sin dejar de sonreír, el nuevo ministro de Hacienda ha comenzado su discurso asegurando que "hay días en los que el destino te alcanza, y hoy es uno de esos, uno de esos momentos en los que uno no para de buscar el centro de gravedad permanente. Sientes el afecto, sientes la responsabilidad y el vértigo".

Como ha podido saber Libre Mercado, a España la llamada de Sánchez le pilló completamente por sorpresa. Eso sí, en cuanto escuchó la propuesta, el nuevo ministro no lo dudó y la aceptó en el momento.

"Y tener responsabilidad en Hacienda es diferente. Te enfrentas a la incomprensión, a la soledad y a la obligación de pensar en el conjunto" ha continuado. España también ha elogiado a Montero en varias ocasiones durante su discurso destacando su capacidad de trabajo y de tener un papel "a la que todos llamaban para todo". Además, ha asegurado que la economía española tiene "los mejores indicadores económicos y sociales" de su historia gracias a ella, siguiendo la estela triunfalista del Gobierno.

Durante la intervención, España no se ha salido de la línea gubernamental y ha reconocido que "asumo la tarea de continuidad" de Montero. Dispuesto a "dialogar con todo el mundo" (los que le conocen destacan su sentido del diálogo y de la negociación como sus puntos fuertes), el nuevo ministro de Hacienda se ha planteado como objetivo terminar de ejecutar las tareas pendientes de su predecesora.

La reforma de la financiación autonómica, la condonación de la deuda, que el Ejecutivo ha ideado para favorecer a Cataluña, y la petición de la Agencia Tributaria catalana, serán sus grandes retos, sin olvidar la aprobación de los Presupuestos, que todavía está pendiente.

"Armas o mantequilla"

En un alegato contra el aumento del gasto en defensa, España ha citado al "manual de economía" del economista keynesiano Paul Samuelson "cuando hablaba de cañones y mantequilla, que era el coste de oportunidad de decisión de un país" ha dicho.

"O defensa y armas o mantequilla, alimentación y estado del bienestar. Y ahora que nos quieren imponer unos gastos en defensa, tenemos que reivindicar siempre a dónde debemos destinar nuestros recursos" ha continuado.

"Los retos son grandes y parten del objetivo de continuar reforzando el Estado del Bienestar, el crecimiento económico y el empleo, con el foco en la estabilidad económica y financiera de la Administración, la protección del escudo social, el impulso la reforma de la financiación autonómica y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado" ha continuado. "Tengo pasión por la igualdad y creo en la paz, en el No a la Guerra y en un Estado emprendedor" ha concluido en unas palabras muy alineadas con el Ejecutivo.