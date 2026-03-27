En Libre Mercado hemos informado de forma recurrente de los efectos del intervencionismo gubernamental en el mercado de la vivienda. El control que, de entrada, ejerce el Estado en nuestro país sobre el suelo, se ha visto agravado además por las políticas de un Ejecutivo que se ha caracterizado por un afán especialmente intervencionista. La consecuencia más clara ha sido el incremento de los precios de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, fruto del desequilibrio entre oferta y demanda.

En este sentido, también influyen los lastres normativos y burocráticos que afectan al sector, frenando la promoción y construcción de viviendas. Además, en el mercado del alquiler, la falta de seguridad jurídica ha desincentivado que se incorporen nuevos inmuebles en forma de oferta. De hecho, allí donde se ha aplicado el control del alquiler la oferta se ha reducido de forma significativa. Con todo, la gravedad de este problema llega al punto de que las viviendas se han encarecido en más de 100.000 euros en una década.

Impacto de los garajes

De acuerdo con los datos publicados en un informe elaborado por Fotocasa, "en términos absolutos, el precio medio de una vivienda tipo, de 80 metros cuadrados, en España se sitúa en 235.981 euros". Una década antes, en 2016, el precio medio de una vivienda era de 128.769 euros. Por tanto, en sólo diez años se ha producido un incremento del 83,26% tras haber aumentado en 107.212 euros.

En este sentido, el portal inmobiliario destaca el impacto que tiene sobre el precio de una vivienda la incorporación de una plaza de garaje. Así, se explica que, siendo el coste medio de una plaza de garaje en compra es actualmente de 14.033 euros, el precio medio de un piso con garaje alcanza los 250.013 euros. De este modo, un garaje supone un incremento cercano al 6% del valor de la vivienda.

Fotocasa

Precisamente, el informe de Fotocasa detalla que "en términos históricos, el incremento de valor registrado en 2026 (5,9%) por añadir un aparcamiento a un piso de 80 metros cuadrados en oferta supone una moderación respecto a la variación agregada del 7,5% alcanzada en 2025, y se sitúa por debajo de los máximos de la última década". Concretamente, "el mayor impacto del garaje sobre el precio total de la vivienda se registró en 2016, cuando llegó a elevar el valor del inmueble un 10,5%".

En consecuencia, de acuerdo con los datos proporcionados por dicho portal inmobiliario, "los precios de los aparcamientos se han mantenido relativamente estables en la última década, mientras que, comparativamente, las valoraciones medias de las viviendas se han disparado en España". De este modo, "a nivel tendencial, los aparcamientos aportan ahora menor valor proporcional al precio final de una vivienda".

Así las cosas, el precio de la vivienda, incluyendo una plaza de garaje, en la última década ha pasado de 142.316 euros a 250.013 euros. Dicho de otro modo: el incremento del precio ha sido del 75,67%, con un aumento de 107.697 euros en términos absolutos.