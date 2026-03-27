El precio de los carburantes no da tregua: el diésel se afianza por encima de los 1,80 euros

El precio de los combustibles en España muestra una cierta estabilidad tras semanas de subidas, aunque sin dar un respiro claro a los conductores. En un contexto marcado por los desplazamientos y la elevada demanda, repostar sigue siendo caro, especialmente en el caso del diésel.

Coincidiendo con un periodo de alta movilidad en carretera, los carburantes continúan siendo un factor clave para millones de conductores. Pese a la moderación en los precios, el coste por litro se mantiene en niveles elevados respecto a los registrados meses atrás.

Subidas más contenidas, pero precios altos

Los precios han frenado su ritmo alcista en los últimos días, aunque tanto gasolina como diésel siguen situándose en cotas elevadas. Este comportamiento se produce en un contexto internacional todavía tensionado por la situación en los mercados energéticos, lo que mantiene la presión sobre el precio del crudo.

El resultado es un escenario en el que los carburantes dejan de encarecerse con tanta intensidad, pero tampoco bajan de forma significativa.

El diésel se mantiene por encima

Uno de los elementos más destacados es que el diésel continúa por encima de la gasolina, consolidando una diferencia que ronda los 20 céntimos por litro en muchos casos.

Así, mientras la gasolina sin plomo 95 se mueve en torno a 1,55-1,58 euros por litro, el gasóleo supera ampliamente los 1,80 euros en buena parte del país, lo que mantiene el esfuerzo económico para transportistas y conductores habituales.

Diferencias entre provincias

El mapa de precios vuelve a reflejar diferencias entre territorios. En Madrid, la gasolina 95 se sitúa en 1,578 euros, mientras que en Barcelona alcanza los 1,583 euros.

Por su parte, Valencia registra 1,564 euros y Sevilla se sitúa en 1,549 euros, entre los precios más bajos del listado.

En el caso del diésel, destacan los niveles de Guadalajara, donde alcanza los 1,838 euros, frente a cifras algo más contenidas como los 1,789 euros de Zaragoza.

Precio de la gasolina y diésel hoy en España

Gasolina Sin Plomo 95

Madrid: 1,578 €

Barcelona: 1,583 €

Valencia: 1,564 €

Sevilla: 1,549 €

Zaragoza: 1,550 €

Toledo: 1,570 €

Murcia: 1,535 €

Vizcaya: 1,541 €

Guadalajara: 1,574 €

A Coruña: 1,545 €

Gasolina Sin Plomo 98

Madrid: 1,699 €

Barcelona: 1,711 €

Valencia: 1,711 €

Sevilla: 1,699 €

Zaragoza: 1,696 €

Toledo: 1,728 €

Murcia: 1,650 €

Vizcaya: 1,707 €

Guadalajara: 1,715 €

A Coruña: 1,689 €

Gasóleo A

Madrid: 1,800 €

Barcelona: 1,793 €

Valencia: 1,807 €

Sevilla: 1,817 €

Zaragoza: 1,789 €

Toledo: 1,795 €

Murcia: 1,804 €

Vizcaya: 1,813 €

Guadalajara: 1,838 €

A Coruña: 1,804 €

Gasóleo A+

Madrid: 1,868 €

Barcelona: 1,856 €

Valencia: 1,886 €

Sevilla: 1,899 €

Zaragoza: 1,861 €

Toledo: 1,872 €

Murcia: 1,873 €

Vizcaya: 1,838 €

Guadalajara: 1,887 €

A Coruña: 1,867 €

Con estos precios, llenar un depósito medio continúa suponiendo un desembolso elevado para los conductores. Aunque se ha frenado la escalada, el coste sigue lejos de niveles considerados bajos.