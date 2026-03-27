Malas noticias para los consumidores. El Índice de Precios de Consumo (IPC) volvió a evidenciar en marzo el encarecimiento sistemático de la vida. La tasa interanual del IPC subió hasta el 3,3%, su nivel más alto desde junio de 2024, impulsada por el alza de los carburantes por la guerra de Irán.

En concreto, el organismo estadístico ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo ha influido la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción.

Sin embargo, en el Ministerio de Economía desbordan optimismo y han asegurado en un comunicado que el comportamiento de la electricidad contribuyó a amortiguar la inflación en marzo.

"La apuesta de España por las renovables -que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019- está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán", ha defendido el Departamento que dirige Carlos Cuerpo. Como ya hemos publicado en Libre Mercado, el Gobierno está manipulando de manera torticera los datos del precio de la energía. Además, el fatídico apagón, que está ahora a punto de cumplir un año, ya puso de manifiesto hasta qué punto son vulnerables e inestables las renovables

Economía recuerda que el plan de respuesta del Gobierno a la guerra en Irán, aprobado ayer en el Congreso, está diseñado "para que este shock externo no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares". Sin embargo, el Gobierno se ha negado a bajar el IVA de algunos productos de alimentación esta vez.

Así, mientras familias y empresas ajustan gastos, los Estados ven cómo la inflación incrementa su recaudación de forma silenciosa: más IVA por precios más altos, mayor progresividad en el IRPF sin actualizar tramos, y una deuda pública que, en términos reales, se licúa. Este fenómeno convierte la inacción política en una estrategia de facto: dejar que la inflación actúe como impuesto encubierto.

Subyacente e inflación mensual

El INE también incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en marzo se mantuvo en el 2,7%, la misma tasa que en febrero.

De confirmarse esta tasa del 2,7%, la inflación subyacente continuaría en sus valores más elevados desde agosto de 2024.

En términos mensuales (marzo sobre febrero), el IPC subió un 1%, su mayor alza mensual desde junio de 2022, cuando se disparó un 1,9%, una vez iniciada la guerra en Ucrania, que arrancó en febrero de ese mismo año.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó ocho décimas su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, con una variación mensual del 1,5%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el tercer mes del año, según apunta Estadística. El INE publicará los datos definitivos del IPC de marzo el próximo 14 de abril.