Illa deja fuera a Telefónica y entrega la fibra óptica de Cataluña a Huawei

Nuevo paso en la entrega de la soberanía tecnológica de España a los intereses del régimen comunista chino. La Generalidad de Cataluña, bajo el mandato del socialista Salvador Illa, ha confirmado la adjudicación definitiva del megacontrato para el despliegue de la red de fibra óptica en las infraestructuras públicas catalanas a la unión de empresas formada por la catalana Sirt y la polémica multinacional Huawei.

La decisión se produce apenas unos meses después de que el propio Illa protagonizara un viaje a China rodeado de oscurantismo, en el que visitó las instalaciones de Huawei sin presencia de prensa y mientras se proyectaba la apertura de hasta cinco delegaciones de la Generalidad en el país asiático. Lo que entonces pareció una visita de cortesía se revela hoy como la antesala de un contrato de 130 millones de euros que deja fuera a empresas nacionales como Telefónica y Cellnex.

El CTTI ignora las advertencias de Europa y EEUU

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha decidido reactivar la adjudicación, que permanecía paralizada por el Tribunal Catalán de Contratos tras un recurso de los operadores españoles. Pese a que Estados Unidos y el grueso de la Unión Europea han proscrito a Huawei de sus redes de comunicaciones por los evidentes riesgos de seguridad y espionaje vinculados al Gobierno de Pekín, el Gobierno de Illa considera que la oferta china goza de plena "solvencia técnica".

Desde la Generalidad se escudan en que "la normativa actual no permite establecer vetos" y se limitan a señalar que las advertencias de Bruselas sobre ciberseguridad se refieren al 5G y no a la fibra óptica. Un tecnicismo legalista que ignora la realidad geopolítica: mientras el mundo libre intenta reducir la dependencia de la tecnología china para proteger datos sensibles, el PSC abre de par en par las puertas de la administración pública catalana a una compañía señalada por la inteligencia internacional.

Un "socio estratégico" forjado en la opacidad

Esta adjudicación refuerza la tesis del trato de favor de los socialistas hacia el gigante chino. Cabe recordar que la visita de Salvador Illa a la sede de Huawei en julio del año pasado fue duramente criticada por su falta de transparencia. En aquel viaje, el presidente autonómico evitó dar explicaciones sobre el contenido de las reuniones, mientras de forma paralela se tramitaba esta licitación millonaria.

Ahora, con la ratificación del contrato, el Gobierno de la Generalidad ignora no solo las recomendaciones de seguridad de la Comisión Europea, sino que asesta un golpe a las empresas españolas —Telefónica y Cellnex— que competían por el servicio. Estas corporaciones aún disponen de la vía judicial para intentar frenar una adjudicación que pone en manos de una potencia extranjera el control de la red de datos del sector público catalán.

El silencio ante el riesgo de ciberseguridad

Mientras países como el Reino Unido o Alemania han iniciado procesos de desmantelamiento de equipos chinos en sus redes críticas, Cataluña camina en sentido opuesto. La connivencia entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la administración de Illa con los intereses de Pekín parece estar por encima de la "soberanía tecnológica" que dicen defender en sus programas electorales.

La adjudicación a Sirt y Huawei no es solo una cuestión económica; es una decisión política que alinea a la Generalidad con los intereses geoestratégicos de China, justo cuando el resto de Occidente extrema las precauciones. El megacontrato de la fibra óptica es, a efectos prácticos, el pago de una factura política cuya transparencia brilla por su ausencia.