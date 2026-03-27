Investigan la eutanasia de dos perros sin permiso del dueño tras llevarlos su cuñada al veterinario

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha abierto una investigación tras detectar lo que podrían ser dos eutanasias realizadas sin motivo justificado ni consentimiento del titular de los animales. Los hechos, que se encuentran aún en fase de investigación, apuntan a posibles irregularidades tanto en la actuación profesional como en la gestión previa de los canes.

Según las primeras averiguaciones, un profesional veterinario habría decidido sacrificar a dos perros —ambos de raza cocker spaniel— al considerar, bajo su propio criterio, que presentaban un comportamiento agresivo. Sin embargo, hasta el momento no consta ningún informe veterinario que respalde o justifique dicha decisión, lo que ha encendido las alarmas entre los investigadores.

Junto al facultativo, también está siendo investigada la cuñada del propietario de los animales, quien presuntamente fue la persona encargada de trasladar a los perros hasta la consulta veterinaria el mismo día en que se produjeron los sacrificios.

Las actuaciones podrían suponer varias infracciones recogidas en el código deontológico veterinario. Entre ellas figuran actuar sin el consentimiento del propietario, realizar intervenciones sin base clínica o sin justificación médica, incurrir en mala praxis o no documentar adecuadamente los procedimientos llevados a cabo. Este tipo de conductas puede acarrear sanciones que van desde la suspensión del ejercicio profesional hasta otras posibles responsabilidades administrativas o incluso penales.

Además, la Ley de Bienestar Animal establece claramente que:

"La eutanasia solamente estará justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables que comprometa seriamente la calidad de vida del animal y que como tal ha de ser acreditado y certificado por profesional veterinario colegiado. El procedimiento de eutanasia se realizará por personal veterinario colegiado o perteneciente a alguna Administración Pública con métodos que garanticen la condición humanitaria, admitidos por las disposiciones legales aplicables".

Por el momento, la investigación continúa abierta. Los agentes tratan de esclarecer con exactitud qué ocurrió en la consulta veterinaria y determinar si existió una vulneración de la normativa vigente, así como las responsabilidades concretas de cada uno de los implicados en este suceso.