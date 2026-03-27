Las tres drásticas medidas de Donald Trump para contener el precio de la gasolina

El principal impacto económico derivado de la guerra de Irán, como consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre, además del cierre del Estrecho de Ormuz, está siendo el encarecimiento del petróleo y el gas, lo cual implica, a su vez, un incremento de los precios de los carburantes y la electricidad. De este modo, son distintos los organismos que han decidido intervenir para tratar de paliar las consecuencias del conflicto en el sector energético.

Concretamente, a principios de este mes de marzo, la Agencia Internacional de la Energía pactó la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia. De este modo, la organización decidió poner en marcha la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia. En este sentido, la AIE había alertado de que la guerra en Oriente Medio ya provocaba "la mayor interrupción del suministro de la historia". Así las cosas, ante esta situación, el Gobierno de Donald Trump también ha decidido tomar diferentes medidas para contener el precio de la gasolina.

Tres medidas para contener los precios

Lo cierto es que el encarecimiento de los carburantes y la electricidad, dado su papel fundamental en la economía mundial, podría llegar a suponer un nuevo repunte de la inflación que, en el peor de los casos, sumado al estancamiento económico, se convertiría en estanflación. Por ello, ante el incremento de los precios del crudo y el gas, crece también la preocupación de los analistas, organismos oficiales y las autoridades. Así las cosas, después de que lo hicieran otros organismos, como la AIE, el Ejecutivo norteamericano también ha decidido mover ficha para tratar de contener el alza de los precios de la gasolina.

En este sentido, el pasado miércoles 18 el presidente de EEUU, Donald Trump, decidió suspender por 60 días la Ley Jones, una ley vigente desde 1920 que exige que todas las mercancías que viajen entre puertos estadounidenses se transporten en barcos nacionales. De este modo, tal y como explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el objetivo sería "mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica".

Asimismo, Trump también ha decidido levantar sanciones petroleras. Lo cierto es que, a principios de este mes de marzo, el Departamento del Tesoro había adelantado una licencia temporal para que la India pudiera comprar el petróleo ruso varado en el mar. Por su parte, posteriormente el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que esta medida se ampliaba a nivel global, asegurando que, frente a las críticas de algunos senadores, la medida no representará un ingreso económico significativo para los rusos.

Finalmente, el Gobierno de Donald Trump también ha recurrido a la liberación de reservas estratégicas de crudo. Así, la Casa Blanca autorizó al Departamento de Energía para liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir del 19 de marzo. De este modo, de acuerdo con las explicaciones del secretario de Energía, Chris Wright, la entrega se realizará de forma gradual durante unos 120 días.

Otras medidas

Del mismo modo, el Gobierno estadounidense también ha decidido relajar las leyes medioambientales para impulsar la oferta de carburantes. De este modo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha autorizado la venta de combustible con mayor componente de etanol. Así, el organismo ha emitido exenciones para permitir la venta ininterrumpida de gasolina con un 15% de etanol (E15) durante los meses de verano, a pesar de que normalmente esta mezcla está restringida en climas cálidos por regulaciones de smog.

Por otra parte, se han relajado las normas que obligan a las refinerías a producir mezclas de gasolina específicas para el verano (menos volátiles y más caras). Al permitir el uso de mezclas estándar de invierno o más económicas, la Administración busca evitar cuellos de botella en la producción y distribución. Estas acciones forman parte de su agenda de "dominio energético" y el lema "Drill, baby, drill", con el cual pretende aumentar la producción nacional de petróleo para reducir la dependencia de mercados extranjeros inestables.