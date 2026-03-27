Los planes de Almeida para reducir trabas y burocracia en la construcción de vivienda en Madrid

El secretario general del Ayuntamiento de Madrid, Federico López de la Riva, defendió la estrategia de simplificación normativa impulsada por el consistorio de José Luis Martínez-Almeida y explicó los cambios que prepara el Ayuntamiento en materia urbanística y regulatoria. El magistrado, que ejerce como secretario general del Ayuntamiento desde 2006, participó este mes en un desayuno informativo organizado por Afelín y el Banco Sabadell, al que acudió Libertad Digital.

Durante su intervención, López de la Riva explicó que el Ayuntamiento está impulsando una reforma profunda del planeamiento urbanístico madrileño con una nueva herramienta de planificación: "En Madrid estamos trabajando en un proyecto muy importante: los planes estratégicos urbanísticos. Al comienzo de esta legislatura, en el año 2023, el alcalde anunció con bastante ambición que la intención de referencia que tenía la corporación era actualizar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. De entrada, era un reto mayúsculo. Imagina lo que supone revisar el plan de una ciudad de 650 kilómetros cuadrados, capital de España (...) ¡Es una tarea gigantesca! Si una revisión de un PGOU medio puede tardar entre 10 y 12 años, la del Plan General de Madrid, con todos los condicionantes actuales y con los numerosos informes sectoriales que se requieren para su elaboración, podía haberse convertido en algo imposible".

Según explicó, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid concluyeron que una revisión integral del plan urbanístico era inviable en los plazos razonables, lo que llevó a plantear un nuevo modelo: "Tras un trabajo intenso de los altos funcionarios del Ayuntamiento junto con la Comunidad de Madrid, se llegó a la conclusión de que probablemente era inviable acometer una revisión así. Sin embargo, de ahí surgió una nueva figura: los planes estratégicos urbanísticos. En cierto modo, representan el futuro del urbanismo de Madrid, y probablemente de toda la región y de muchas otras áreas metropolitanas que tomarán nota de lo que estamos haciendo".

El nuevo enfoque busca separar la parte estrictamente normativa del planeamiento de otros elementos que pueden gestionarse con mayor flexibilidad: "La idea es distinguir claramente entre aquello que pertenece al ámbito verdaderamente normativo —es decir, lo que necesariamente debe formar parte de la planificación urbanística— y aquello que puede gestionarse de manera más flexible —incluso a través de herramientas digitales—. Se trata de buscar la máxima simplificación en la tramitación, pero también una mayor rapidez en la gestión del plan una vez aprobado. En la práctica, hablamos de facilitar modificaciones del planeamiento urbanístico, favorecer actualizaciones cuando sea preciso e incluso permitir que se introduzcan correcciones de los errores que inevitablemente se producen cuando se trabaja con una ciudad tan grande y compleja como Madrid".

López de la Riva explicó que el proyecto ya tiene base jurídica y que su desarrollo está ligado a la nueva legislación urbanística regional: "El plan estratégico ya no es solo un concepto teórico: existe ya un anteproyecto y se ha impulsado una modificación de la ley urbanística de Madrid para darle carta de naturaleza. Además, la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid, actualmente en tramitación, consolida este modelo, de modo que en el futuro los planes urbanísticos del resto de municipios de la región podrán adaptarse también a esta figura".

En su opinión, esta innovación puede marcar el desarrollo de Madrid durante las próximas décadas: "Yo estaría muy atento a esta innovación, porque puede convertirse en uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de Madrid en los próximos veinte años. Estamos hablando de proyectos clave como los desarrollos del norte o los desarrollos del sur, que de esta forma tendrán la oportunidad de contar con un marco más ágil, eficiente y, sobre todo, generador de certeza".

El secretario general insistió en que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica y sustituir un modelo administrativo basado en la sospecha por otro más orientado a la confianza: "Aquí lo que hacemos es salvaguardar un concepto fundamental: la seguridad jurídica. Hemos tomado una lógica administrativa que, en el fondo, estaba basada en la desconfianza hacia lo privado, y en su lugar hemos desarrollado otra basada en la confianza. Queremos avanzar hacia menos control previo y así fomentar un paradigma de supervisión ex post. Por eso necesitamos un marco estable y predecible, pero mucho más flexible, como son estos nuevos desarrollos".

En ese sentido, criticó la incertidumbre que actualmente sufren los promotores y empresarios cuando interactúan con la Administración: "Ahora mismo el marco en el que nos movemos es todo menos seguro... Podríamos decir que lo único seguro que hoy tiene el promotor es que no hay seguridad. Y eso hay que cambiarlo. Las Administraciones Públicas tienen que ser predecibles. El ciudadano o el empresario que acude al Ayuntamiento debe saber qué respuesta va a obtener, en vez de tener dudas sobre la manera en que se resolverá su expediente".

El magistrado también defendió un cambio en la cultura administrativa: "La Administración tiene que cambiar, debe ser mucho menos invasiva... Los funcionarios no podemos meternos donde no nos llaman, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario... En vez de 'revisar y controlar todo por si acaso', se trata de verificar si lo que se nos presenta cumple o no con el ordenamiento jurídico. En este sentido, estoy totalmente de acuerdo con el papel de las declaraciones responsables, que están facilitando enormemente el funcionamiento de la Administración y la respuesta en tiempo y forma".

Para explicar el impacto real de los retrasos administrativos, López de la Riva puso el ejemplo de un pequeño negocio: "Cuando un empresario solicita una licencia o presenta una declaración responsable, lo que está en juego es su tiempo. Y su tiempo tiene valor. Muchas veces lo he dicho: para un empresario puede ser determinante abrir su tienda en mayo o no hacerlo. Imaginemos que queremos abrir una heladería para aprovechar, sobre todo, los meses de calor... pero nos dan el permiso en noviembre, en vez de, por ejemplo, en mayo. ¿Puede sobrevivir ese negocio? Me temo que en muchos casos, no".

Durante su intervención también reflexionó sobre el crecimiento del sector público: "No creo que sea sostenible hacer de España un país que se sostiene cada vez más sobre los sueldos de los funcionarios públicos. Cada vez hay más funcionarios y eso ha hecho que se abran interrogantes sobre el futuro. Yo defiendo que debemos aspirar a ser menos, yo mismo me incluyo. Habrá que ver qué labores se pueden hacer con la tecnología y cuáles son imprescindibles, porque el modelo actual no parece sostenible".

La "motosierra" madrileña

El secretario general subrayó además el esfuerzo del Ayuntamiento por revisar su propio marco normativo: "En España rara vez se da la aplicación efectiva del artículo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula cómo debe comportarse la administración en la producción normativa, pero nosotros en el Ayuntamiento de Madrid nos estamos esforzando por ser una excepción. En 2020 aprobamos un Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa y elaboramos informes que evalúan nuestro seguimiento de ese Plan".

Como explicó Libertad Digital en 2024, este proceso ha dado lugar a lo que calificó como una auténtica "motosierra" normativa: "Estamos poniendo en marcha eso que ahora se ha dado en llamar la 'motosierra' normativa. De momento, hemos pasado de 123 ordenanzas de referencia a unas 88. Se han producido 39 derogaciones, se han identificado 16 normas que ya no tienen sentido y deben eliminarse, y se han detectado 7 ordenanzas adicionales que deberían derogarse. Además, hay 21 reglamentos u ordenanzas que consideramos que deben quedar sujetos a modificación o revisión en profundidad, y estamos en ello. En resumen, parece que algo hemos hecho. ¿Es suficiente? Yo creo que no. La 'motosierra' ha funcionado, pero hay que seguir utilizándola".

En su opinión, la clave no siempre está en producir nuevas regulaciones, sino en eliminar las que ya no cumplen ninguna función: "Sí, hay que seguir produciendo algunas normas, pero quizá las más importantes de todas sean las que simplemente introducen la derogación o la modificación de los aspectos más dañinos que hoy están en pie en nuestro ordenamiento. Muchas veces, lo que más necesita hacer la Administración no es añadir nuevas reglas, sino eliminar las que ya no sirven".