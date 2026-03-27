Milei prepara el desalojo exprés para okupas e inquiokupas en cinco días

La llegada del economista Javier Milei a la presidencia de Argentina ha supuesto un enorme cambio en muchos sentidos para el país latinoamericano, empezando por la política de vivienda. Desde el primer momento de su mandato, en Libre Mercado hemos contado cómo, tras las políticas de liberalización del mercado de la vivienda, la oferta aumentó al mismo tiempo que se reducían los precios de los alquileres (aquí un ejemplo), confirmando así que estas medidas liberales están siendo exitosas.

Sin embargo, y como ocurre en España, la okupación de vivienda también es un problema al que se enfrentan los argentinos. Este es un fenómeno que ha crecido en los últimos años, especialmente en los años previos a la llegada del economista liberal-libertario a la Casa Rosada. Según un informe, en el año 2024 se registraron al menos 14.100 casas usurpadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A los que habría que sumar los muchos otros casos donde no se denuncia, algo similar a lo que sucede en España.

Ante esta situación, el Gobierno de Javier Milei, a través de su portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha anunciado que el Ejecutivo tiene previsto adoptar medidas para endurecer la legislación contra las usurpaciones de viviendas. En el siguiente vídeo, correspondiente a la rueda de prensa de este miércoles, se explica cómo el Gobierno planea llevar a cabo estas medidas.

Argentina aprobará una ley para echar a los okupas en cinco días: "El riesgo de que se tomen la propiedad le sube el precio a los alquileres del país. La incertidumbre jurídica no es gratis y la pagan siempre los que hacen las cosas bien y menos tienen" Igualito que aquí pic.twitter.com/exwvInrkDU — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) March 26, 2026

"Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional, que son los ocupas, con una Ley de Desalojo que dé vía sumarísima a los procesos; evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de 5 días. El riesgo de que se tomen la propiedad les sube el precio a los alquileres del país. La incertidumbre jurídica no es gratis y la pagan siempre los que hacen las cosas bien y menos tienen. Cuidar la propiedad es cuidar a los inquilinos. Los únicos que pueden estar en desacuerdo con algo así son delincuentes", expresaba Manuel Adorni.

El proyecto de ley en cuestión, que se puede leer aquí, tiene "por objeto garantizar la recuperación rápida y efectiva de la propiedad privada en casos de ocupación ilegítima o incumplimiento grave de obligaciones contractuales, respetando en todo momento el derecho de defensa de los ocupantes". De manera que dicha ley afectaría a lo que en España se conoce como okupas e inquiokupas.

Como podemos leer más adelante, el procedimiento se aplicará a:

Propiedades privadas ocupadas sin título legítimo.

sin título legítimo. Inmuebles alquilados cuyo ocupante haya incumplido obligaciones contractuales esenciales, incluyendo la falta de pago por más de dos (2) meses consecutivos.

¿Cómo funcionaría el proceso?

En primer lugar, y en caso de aprobarse, el propietario deberá mostrar ante el juez un título que acredite la titularidad del derecho de vivienda y un documento que acredite la ocupación ilegítima o el incumplimiento contractual. El juez deberá admitir la presentación en un plazo máximo de 48 horas.

El okupa en cuestión "será notificado dentro de los 5 días seguidos desde la admisión del procedimiento. Se otorgará un plazo de 5 días hábiles para que el okupa presente descargo y ofrezca pruebas documentales que avalen su derecho. Vencido este plazo, el juez deberá dictar sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes".

"En caso de confirmarse la ocupación ilegítima o el incumplimiento contractual, el juez ordenará la restitución inmediata del inmueble al propietario, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. La ejecución del desalojo deberá respetar la integridad física y los derechos básicos de los okupas, incluyendo la derivación a servicios sociales cuando corresponda", establece el proyecto de ley.

De ser aprobada, esta ley sería una gran noticia para los argentinos. No solo beneficiaría a los legítimos propietarios de viviendas, sino que la mayor seguridad jurídica incentivaría a más propietarios a poner sus inmuebles en alquiler, ya que, en caso de ocupación ilegal, podrían recuperarlos en poco tiempo. Se trata de una política con la que, como señaló Manuel Adorni, solo los delincuentes estarían en desacuerdo.