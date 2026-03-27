No solo son los impuestos: la herencia envenenada que deja María Jesús Montero en España

"La mujer con más poder de la democracia" -como ella misma se ha calificado- ya tiene sucesores. Ayer jueves, Pedro Sánchez anunció los nombres de los sustitutos de María Jesús Montero en la vicepresidencia del Gobierno y en el Ministerio de Hacienda.

La decisión de Sánchez es que el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ostente también el cargo de vicepresidente primero del Gobierno, mientras que el timón de Hacienda se lo otorga al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

El de España es un perfil poco conocido para el gran público, pero es una figura de máxima confianza del ministro Ángel Víctor Torres (su número dos) y también de dentro del PSOE de Ximo Puig, donde alcanzó la Consejería de Hacienda.

Este viernes, Montero entrega a España una cartera que lleva dirigiendo desde que Pedro Sánchez llegara al gobierno en 2018. Durante todo este tiempo, la voracidad recaudatoria ha sido seña de identidad de la actual candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

Ni un impuesto sin subir

Y es que, en materia tributaria, María Jesús Montero no ha dejado impuesto sin subir. La ministra de Hacienda ha incrementado varias veces tramos del IRPF, Sociedades, los impuestos al coche, ha subido el IVA a los refrescos, las primas de seguros, la fiscalidad del tabaco y tampoco ha dudado en asestar otro sablazo fiscal a los propietarios vía catastrazo entre otras estocadas fiscales.

Gracias a la gran creatividad fiscal de Montero, el Gobierno se ha sacado de la manga todo tipo de nuevos gravámenes: la Tasa Tobin, la Tasa Google, el Impuesto al Plástico o los impuestos "temporales" a la banca...

Golpe a las clases medias y bajas

Aunque, en teoría, Montero llegaba a Hacienda para perseguir a "los ricos", la realidad es que muchos de los impuestos anteriormente mencionados afectan a todo tipo de rentas. El mejor ejemplo de su asfixia recaudatoria a la clase media es que Montero se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF desde que comenzara la tormenta inflacionista en el año 2021, lo que ha supuesto una subida de este impuesto por la puerta de atrás y le ha generado suculentos beneficios para Hacienda.

El mejor ejemplo de este expolio a las rentas medias y bajas –y que se produce sin pasar por el Congreso- lo da el Reaf, que calcula que desde enero de 2022 hasta diciembre de 2024, Hacienda se quedó, por no deflactar la tarifa, con entre 200 y 207 euros en un contribuyente que obtuviera una renta de 25.000 euros al año. Para el que cobró unos modestos 30.000 euros al año, el palo es de 250 euros.

Además, su departamento también se ha beneficiado sobremanera con la subida de precios en otros impuestos durante la crisis inflacionista como es el IVA.

Todo ello ha contribuido a que Montero se haya convertido en la mayor recaudadora de la historia de España. En noviembre, último mes con datos disponibles, Hacienda rompió la barrera de los 300.000 euros de recaudación.

En concreto, en los 11 primeros meses del año, las arcas del Estado ingresaron 301.355 millones de euros, lo que supone la friolera de 110.414 millones más que los 190.941 millones que ingresó el Gobierno recién llegado de Sánchez hasta noviembre de 2018.

La herencia envenenada

Montero también ha dedicado sus esfuerzos de todos estos años a debilitar la autonomía fiscal de las CCAA con fórmulas como el Impuesto de las Grandes Fortunas dirigido expresamente a la Comunidad de Madrid, enemigo a batir de la socialista por su baja fiscalidad. En materia autonómica, elevar el Impuesto de Sucesiones por la vía de la "armonización" es una de las tareas que Montero deja pendiente.

Pero no son solo los impuestos. Montero se marcha dejando una pesada losa a los contribuyentes españoles, que tendrán que lidiar con una Agencia Tributaria cada vez más fiscalizadora y más armada tecnológicamente, con un presupuesto poco equilibrado y con todo tipo de concesiones a Cataluña.

Y es que, junto a Sánchez, Montero no ha tenido reparos en intentar hacer saltar la caja común del Estado por los aires comprometiéndose con los independentistas a la condonación de la deuda pública autonómica, a reformar el sistema de financiación, e incluso, a entregarles la joya de la corona: la Hacienda Catalana.

A todo ello se suma que la sombra de la sospecha de la corrupción se posa sobre varios cargos de confianza de la ministra, como el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, su actual jefe de gabinete, Carlos Moreno, o el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán. Esta es la herencia envenenada que deja María Jesús Montero.