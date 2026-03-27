Sánchez deja a los apicultores fuera de las ayudas al campo por la guerra de Irán

El nuevo paquete de ayudas al campo aprobado por el Gobierno vuelve a dejar fuera a un sector clave del mundo rural: los apicultores. Según denuncia la organización agraria COAG, el Real Decreto-ley 7/2026 repite un error técnico que ya se produjo hace cuatro años y que, a día de hoy, sigue sin corregirse.

El decreto establece una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para los agricultores y ganaderos, una medida pensada para aliviar el aumento de costes que sufre el sector. Sin embargo, esta ayuda no se concede directamente, sino que se canaliza a través de la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). Aquí es donde surge el problema.

Solo pueden beneficiarse de esta devolución quienes utilizan gasóleo B, el que emplean los tractores y la maquinaria agrícola. En cambio, los apicultores utilizan gasóleo A —el de automoción— en sus furgonetas y camiones, necesarios para trasladar las colmenas, una actividad que también es plenamente agraria.

Como consecuencia, no generan derecho a esa devolución y quedan automáticamente excluidos de las ayudas.

Desde COAG califican esta situación como un "tecnicismo injusto" que perjudica a miles de profesionales del sector. No es la primera vez que ocurre: ya en 2022, con el plan de choque derivado de la guerra de Ucrania, se produjo exactamente el mismo problema. Cuatro años después, el nuevo decreto reproduce el mismo mecanismo sin introducir ninguna corrección.

En España hay unas 36.000 explotaciones apícolas registradas, con cerca de 3,2 millones de colmenas. Se trata de un sector fundamental no solo por la producción de miel, sino también por su papel en la polinización y el mantenimiento de los ecosistemas agrícolas.

Ante esta situación, COAG advirtió al Ejecutivo y pidió una modificación urgente del decreto durante su convalidación prevista para el 26 de marzo. Esa corrección nunca llegó y, por lo tanto, los apicultores se enfrentan ahora a una desigualdad evidente con respecto al resto del sector primario.