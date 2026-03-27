Una de las consecuencias más claras en materia de seguridad ciudadana de las políticas del Gobierno ha sido el incremento de la inseguridad, algo que se agrava ahora por las medidas sobre inmigración del Ejecutivo, que llevará a cabo una regularización masiva que podría favorecer a cerca de un millón de personas. Sin embargo, una muestra evidente de este incremento de la inseguridad es el aumento de las ventas realizadas por el sector de la seguridad.

Concretamente, de acuerdo con los datos proporcionados por el Observatorio Sectorial DBK de Informa, a finales del año pasado el número de conexiones activas a centrales receptoras de alarmas en España se situaba en los 3,62 millones. En consecuencia, en sólo un año se ha producido un aumento del 6,2% en la cantidad de alarmas activas en nuestro país.

Según los datos del comunicado publicado por el Observatorio Sectorial DBK de Informa, este incremento del número de alarmas activas se ha concentrado en el segmento residencial, que ha reforzado su protagonismo frente al profesional, donde la capacidad de expansión es más limitada. Así, la consultora subraya que la madurez de este último se traduce en tasas de crecimiento contenidas y en una competencia intensa tanto en captación como en retención de clientes.

Tendencias del sector

En este sentido, la consultora explica que la facturación total derivada de cuotas de conexión alcanzó alrededor de 1.800 millones de euros en 2025. Por tanto, el incremento de ingresos ha superado al del número de conexiones, impulsado por actualizaciones de precios en un contexto inflacionista y la mayor penetración de servicios de valor añadido, que elevan el ingreso medio por conexión.

Del mismo modo, el informe incide en que el sector muestra una tendencia hacia la mayor concentración, motivada por fusiones y adquisiciones de empresas y el cese de actividad de operadores poco rentables. En diciembre de 2025, los cinco primeros operadores concentraron cerca del 85% de las conexiones activas a CRA, reflejando un mercado cada vez más centralizado.

En cualquier caso, de cara al futuro, según la consultora, las previsiones a corto y medio plazo indican un ritmo de crecimiento moderado en el número de conexiones, impulsado fundamentalmente por el segmento residencial. De hecho, el informe también destaca la intensificación de la colaboración entre operadores de telecomunicaciones y empresas de alarmas.