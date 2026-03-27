UGT pide que Santa Bárbara no se quede fuera de los programas de Defensa

Bajo el pretexto de la "soberanía tecnológica" frente a Estados Unidos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha aprovechado su visita a Asturias para reclamar una mayor tajada de los Presupuestos de Defensa para la región. En un giro pragmático, el líder sindical ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que no deje fuera de los Programas Especiales de Modernización (PEM) a Santa Bárbara Sistemas (SBS), la histórica joya industrial de Trubia, hoy en manos de la estadounidense General Dynamics.

Álvarez, flanqueado por su homólogo asturiano Javier Fernández Lanero, ha dejado a un lado la retórica pacifista para centrarse en la supervivencia de los puestos de trabajo en el sector armamentístico. Ante la estrategia de Moncloa de potenciar a Indra como el "campeón nacional" de defensa —un ente semipúblico bajo la órbita del Ejecutivo—, el líder de UGT ha advertido de que esta apuesta no puede hacerse a costa de Santa Bárbara.

Autonomía estratégica: Álvarez ha abogado por "hacer desaparecer" la dependencia de EEUU , país matriz de SBS, alineándose con las tesis de la UE.

Álvarez ha abogado por "hacer desaparecer" la dependencia de , país matriz de SBS, alineándose con las tesis de la UE. Reparto de fondos: Para el sindicalista, el contexto de rearme internacional ofrece "suficiente pastel" como para mantener la actividad en Asturias y alimentar, simultáneamente, el crecimiento de Indra.

Para el sindicalista, el contexto de rearme internacional ofrece "suficiente pastel" como para mantener la actividad en Asturias y alimentar, simultáneamente, el crecimiento de Indra. Compensación por la descarbonización: Ha exigido al Estado que utilice la industria de defensa como salvavidas para una Asturias castigada por las políticas de transición ecológica.

Apoya el decreto anticrisis

Más allá de los blindados, Pepe Álvarez ha cerrado filas con el Gobierno respecto al último decreto anticrisis motivado por la situación en Irán, calificándolo como "el único posible" para amarrar apoyos parlamentarios. No obstante, no ha podido evitar su habitual fobia a las rebajas fiscales, tildando de "injusta" la bajada del IVA por ser una medida lineal que, a su juicio, beneficia por igual a quienes no son iguales.

En un tono marcadamente intervencionista, el líder de UGT ha redoblado sus ataques al mercado inmobiliario y ha exigido la convalidación del control de precios del alquiler en un mes. Además ha definido la vivienda como un "bien público", legitimando la intervención estatal "con guerra o sin guerra" para frenar lo que considera precios "abusivos".

Críticas a la oposición y al "eje" Israel-EE. UU.

En el plano internacional, Álvarez ha abandonado la neutralidad para cargar contra el Estado de Israel y Estados Unidos, acusándoles de una "agresión gratuita y sin sentido" en Irán por intereses "expansionistas".

Finalmente, el secretario general de UGT ha aprovechado la Asamblea de Delegados en Llanera para señalar a PP y Vox, acusándoles de intentar "escurrir el bulto" en el escenario global. Ha anunciado que el próximo 1 de mayo buscará instrumentalizar las calles para convertirlas en una manifestación "contra las malditas guerras", intentando capitalizar el sentimiento antibélico a pesar de reclamar, minutos antes, más carga de trabajo para la fabricación de armamento en Asturias.