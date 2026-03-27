Varios ganaderos asaltan un camión cisterna y tiran 15.000 litros de leche de Portugal

Un grupo de ganaderos ha vertido este viernes unos 15.000 litros de leche procedente de Portugal tras asaltar un camión cisterna en Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis. Los ganaderos aseguran que la entrada de producto extranjero, especialmente de Portugal y Francia, está provocando una bajada de los precios que reciben los productores españoles.

Según la organización agraria Unión de Uniones, la leche tenía como destino la planta de Inleit ubicada en la zona. "No vamos a permitir que las industrias continúen imponiendo precios por debajo de costes mientras aumentan sus beneficios importando leche barata", advierten.

El acto vandálico se produce en un momento clave, ya que ganaderos e industria están negociando los contratos anuales que fijan el precio de la leche. Los productores reclaman acuerdos que cubran al menos los costes de producción, mientras denuncian que las ofertas actuales plantean rebajas que consideran inasumibles.

Los ganaderos también recuerdan que están soportando un aumento significativo de los gastos, especialmente en los combustibles, y sostienen que esta situación pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones. Por eso, advierten, seguirán con este tipo de asaltos en las próximas semanas.

Sin ir más lejos, el pasado sábado, miembros de la asociación agraria entraron en un centro de Cash Galicia en el polígono de A Sionlla, en Santiago, para tirar cartones de leche foránea. Y este jueves, Unión de Uniones convocó a los ganaderos frente a un hipermercado en la población segoviana de El Sotillo, donde han escenificado un vertido de leche como protesta y con el objetivo de influir en las negociaciones para lograr precios que consideren justos.