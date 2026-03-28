El millonario negocio de los cromos: Panini resiste a internet y arrasa con el Mundial

Hay quien podría pensar que la llegada de los ordenadores e internet a cada vez más hogares en España iba a suponer el fin de negocios como la venta de cromos. A principios de la década de los 2000 era habitual ver a los niños intercambiándose cromos de fútbol o de dibujos animados durante el recreo del colegio, siendo los álbumes de cromos de la Primera División española uno de los objetos más codiciados por los chavales. Sin embargo, y a pesar de todos los avances tecnológicos, esta moda no ha desaparecido.

No hay más que observar el crecimiento de empresas como Panini, líder mundial en la venta de cromos, en los últimos años para comprobar que este es un negocio que sigue dando que hablar y que se resiste a desaparecer, a pesar de toda la oferta tecnológica de que dispone la juventud actual (ordenadores, tabletas, videoconsolas, móviles, etc.).

Marcas como Panini siguen de moda

En el caso de la matriz italiana de Panini, tenemos que en el año 2024 obtuvo unos ingresos en todo el mundo por valor de 1.600 millones de euros y un EBIDTA (beneficio antes de intereses impuestos depreciaciones y amortizaciones) de casi 400 millones de euros, lo que elevó su valor de mercado entre los 3.000 y 4.000 millones de euros (según El Corriere della Sera).

No obstante, según medios como The Athletic (perteneciente a The New York Times), las proyecciones de ventas presentadas por Panini para 2025 superan en más de un 40% el EBITDA real que la compañía obtuvo en 2023 y 2024. Panini registró un EBITDA de aproximadamente 447 millones de dólares (384 millones de euros) en 2023 y de 453 millones de dólares (389 millones de euros) en 2024. Con todo ello, vemos que la marca sigue creciendo en todo el mundo.

También la filial española de Panini atraviesa un buen momento. Según Expansión, "Panini España, la filial ibérica de la multinacional italiana que lidera el negocio global de los cromos, cerró el pasado año con una cifra de negocio de 93 millones de euros, un 24% más que en 2024, y para este año prevé un ritmo de crecimiento incluso ligeramente superior, gracias a la celebración del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México".

El Mundial de 2026, el gran aliciente

Así pues, los últimos años han supuesto una mejora de los resultados financieros para la filial de Panini en nuestro país, algo que sin duda alcanzará su punto álgido con el Mundial de fútbol de 2026. Este evento, además de ser el acontecimiento futbolístico por excelencia, presenta una serie de particularidades que lo convierten en el más especial de los últimos años.

El Mundial de 2026 no solo se celebrará en tres países distintos (Estados Unidos, Canadá y México), sino que, por primera vez en la historia, contará con 48 selecciones participantes, frente a las 32 de los mundiales anteriores. Lógicamente, esto hace que el número de cromos a coleccionar sea mayor y que se trate de un álbum único. El álbum del Mundial de 2026 contará con 112 páginas y 980 cromos, incluyendo 68 estampas especiales para las 48 selecciones.

Por lo tanto, si alguien pensaba que las colecciones de cromos ya no interesaban a los niños y que se habían convertido en una moda del pasado, se equivocaba por completo. Los niños siguen mostrando interés por tener su propia colección de cromos y por perpetuar una de las tradiciones más arraigadas de las últimas décadas entre esas edades.