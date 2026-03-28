El experimento del "Green New Deal" europeo, concebido por las autoridades comunitarias como la gran palanca para combinar descarbonización y crecimiento económico, empieza a mostrar grietas profundas. A pesar de los ambiciosos objetivos marcados, del respaldo político e institucional y de los milmillonarios fondos movilizados por la Unión Europea y sus Estados miembros, los datos apuntan a un patrón cada vez más claro: fuertes incrementos de costes, inversiones fallidas y resultados muy por debajo de lo prometido.

Estas son las conclusiones centrales que alcanzan los investigadores suecos Magnus Henrekson, Christian Sandström y Mikael Stenkula en su nuevo libro, que lleva por título A Green Entrepreneurial State? Exploring the Pitfalls of Green Deals. La obra recalca que este ambicioso plan de estímulo verde no solamente no está produciendo los objetivos esperados, sino que está cebando evidenciando tensiones crecientes en precios, capacidad industrial y estabilidad del sistema energético.

El fiasco alemán

Uno de los frentes más visibles es el de la electricidad, donde la "transición ecológica" reivindicada desde Bruselas ha traído consigo un encarecimiento significativo. Alemania, paradigma del modelo, ha visto cómo el precio de la electricidad para los hogares alcanzaba 0,458 €/kWh en 2023, lo que supone aproximadamente un 40% más que la media de la Unión Europea.

Este encarecimiento no es coyuntural: ya entre 2001 y 2013, las subvenciones a las renovables pasaron de 5.000 millones a 25.000 millones de euros, es decir, un incremento del 400%, trasladado en gran medida a la factura final de los consumidores. En paralelo, el país germano fue desmantelando su aparataje nuclear, en una medida que ahora es ampliamente cuestionada por los ciudadanos teutones. El resultado es una presión creciente sobre familias e industria, con riesgo real de deslocalización en sectores intensivos en energía, como ilustran los despidos masivos observados en la industria automovilística.

El problema no se limita al precio directo, sino a la estructura de costes del sistema. Aunque la eólica o la solar presentan costes de generación relativamente bajos, su despliegue masivo exige inversiones adicionales en redes, almacenamiento y capacidad de respaldo. Estos "costes de integración" crecen de forma no lineal: cuanto mayor es el peso de las intermitentes renovables, más pronunciado es el sobrecoste del sistema en su conjunto. En la práctica, esto implica que el modelo energético europeo se vuelve simultáneamente más caro, más volátil y más dependiente de infraestructuras adicionales.

La apuesta del hidrógeno, en entredicho

Las apuestas tecnológicas estrella tampoco están cumpliendo expectativas. El hidrógeno verde, uno de los pilares del Green Deal, ilustra bien el problema de escala. La Unión Europea aspira a producir 10 millones de toneladas anuales, lo que requeriría aproximadamente 550 TWh de electricidad, una cifra equivalente a alrededor del 20% de toda la producción eléctrica actual de la UE. Es decir, el plan no consiste solo en cambiar el mix energético, sino en ampliar de forma masiva la capacidad total del sistema, con costes y plazos que desbordan las previsiones iniciales.

Los grandes proyectos industriales vinculados a esta transición están acumulando fracasos significativos. El colapso de la compañía sueca Northvolt en 2025 simboliza las dificultades para crear una industria europea competitiva en baterías pese al respaldo público. Del mismo modo, otros proyectos de acero "verde" basados en hidrógeno han sido abandonados o han enfrentado graves dificultades financieras, a pesar de haber recibido miles de millones en ayudas. Es el caso del proyecto HYBRIT, de la empresa H2 Green Steel o incluso determinados proyectos de la multinacional ArcelorMittal. El patrón es recurrente: inversión masiva, expectativas elevadas y resultados muy por debajo de lo previsto.

Más trabas

La magnitud de los objetivos en renovables refuerza estas dudas. La estrategia europea prevé pasar de 12 GW de eólica offshore en 2020 a 300 GW en 2050, lo que implica multiplicar por 25 veces la capacidad instalada en apenas tres décadas. Este salto exige inversiones adicionales de cientos de miles de millones de euros anuales, una escala financiera difícil de sostener incluso para economías avanzadas.

A ello se suma el enfoque regulatorio, que en algunos sectores sustituye directamente al mercado. La decisión de prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2035 es un ejemplo claro de transición dirigida, no orgánica, que ha obligado a rediseñar por completo la industria automovilística en menos de una generación, con el agravante de que ahora se empieza a barajar el repliegue de estas restricciones, no sin que se haya producido antes un daño significativo.

El impacto fiscal también empieza a ser visible. El caso de Italia es especialmente ilustrativo. Su programa de rehabilitación energética ("Superbonus") trajo consigo un coste de 220.000 millones de euros, equivalente a aproximadamente el 10% del PIB anual, pero se considera que los beneficios medioambientales han sido limitados y se sospecha que alrededor del 7% del total de recursos movilizados fueron desplegados de manera fraudulenta.

El apagón ibérico, un parteaguas

Finalmente, empiezan a aparecer señales de tensión sistémica. El apagón sufrido por España y Portugal 2025 ha reavivado el debate sobre la estabilidad de redes cada vez más dependientes de fuentes intermitentes. Y todo ello en un contexto en el que la electricidad representa apenas el 20% del consumo energético total, lo que pone de manifiesto que la electrificación completa de la economía es un desafío mucho mayor de lo que sugieren los planes actuales.

En conjunto, los datos que ofrece el libro apuntan a una conclusión incómoda para los defensores del modelo: lejos de generar un círculo virtuoso de crecimiento verde, el Green Deal europeo está derivando en un escenario de mayores costes, menor competitividad y resultados ambientales inciertos. La transición energética sigue siendo necesaria, pero la evidencia acumulada sugiere que su diseño actual dista mucho de ser la solución prometida.