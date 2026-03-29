El Gobierno asalta la Airef y un diputado socialista ataca a la expresidenta en su tensa despedida

A principios del mes de marzo concluyó el mandato de Cristina Herrero al frente de la Airef y el escándalo ya estaba servido. ¿La razón? La intención del Gobierno de colonizar una nueva institución económica. Tras el Ine y el Banco de España, Hacienda ha propuesto a una candidata de dentro del Gobierno para presidir este organismo.

Se trata de la catalana Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, una candidata de plena confianza de María Jesús Montero, y que va a acabar con el único organismo público que se mantenía al margen de la influencia socialista. La Airef.

Esta lucha por la independencia de Cristina Herrero le ha costado al organismo varias fricciones con el Gobierno. Una de las más sonadas fue la evaluación que tuvo que hacer la Airef a la reforma de pensiones del Ejecutivo. "Nos dicen lo que tenemos que hacer" criticó Herrero. La Airef también ha criticado algunos efectos del SMI o del IMV, lo que ha provocado disgusto en el Ejecutivo.

Así, Herrero, aunque siempre discreta y moderada, ha resultado una china en el zapato del Gobierno. Tanto es así, que según ella misma ha denunciado, no han dejado que comparezca en la Comisión de Hacienda del Congreso, aunque sí lo ha hecho esta semana en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional gracias al PP.

Una tensa comparecencia

Su comparecencia resultó tensa, ya que Herrero recibió algunos ataques del diputado socialista y ex acalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez.

Rodríguez le afeó que participe en "una comparecencia extraña", que "suena a una especie de puerta de atrás", y aseguró sentir "pena por la trayectoria que ha tenido y por la propia Airef".

"Me da pena por la trayectoria que usted ha tenido y me da pena por la propia Airef, porque si no se ha podido hacer en la Comisión de Hacienda, lo lógico es que se dejara para otro momento, para otro lugar, y no utilizar este comodín, que lo impone básicamente no la voluntad de esta comisión, sino la mayoría que tiene el Partido Popular en ella, que puede traer aquí a comparecer a Manolete, para hablar sobre su muerte, o puede llamar a quien le dé la gana" criticó el diputado. "Y muchas veces he detectado, incluso en el discurso suyo, como presidenta de la Airef, una cierta crítica a la política" añadió.

"Y realmente también las entrevistas que usted ha hecho, y lo ha dicho, en los días 2 y 3 de marzo, pues habla de muchas más cosas que propiamente de la Airef. Sobre quién le va a suceder, sobre de qué manera se debe hacer y, de verdad, creo que eso enturbia en una trayectoria que respetábamos mucho y que debía haberse mantenido hasta el final" continuó atacando el socialista.

Herrero respondió diciendo que "se me hace duro que la expresidenta de Airef, con la experiencia de seis años al frente de una institución joven, tenga que ser discreta en los últimos meses de su mandato. Eso no lo he entendido".

Respecto a las afirmaciones del socialista, Herrero respondió: "Que a la presidenta de la Airef o expresidenta de la Airef le pueda preocupar la política de nombramientos de la institución, yo no creo que esté cometiendo ninguna injerencia, ningún acto que no se pueda entender. Otra cosa es que yo me pronunciara sobre el candidato, y no lo he hecho". Herrero dio varias entrevistas el día que se publicó el nombramiento de la persona de confianza de Montero en las que pedía que su sucesora no fuera de dentro del Gobierno. En su turno, Herrero volvió a quejarse de que el Gobierno ha ignorado a la Airef estos años y calificó de "desagradable" el momento vivido en su comparecencia.